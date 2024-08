Predsjednici opština Nikšić i Bar i poslanici u Skupštini Marko Kovačević i Dušan Raičević još se nijesu odrekli jedne od funkcija, iako je to, prema mišljenju Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), trebalo da urade do 20. jula.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odredbe novog Zakona o sprečavanju korpucije koje to propisuju neće moći da se sprovedu i primijene dok se ne izabere novi direktor ASK-a, rekli su “Vijestima” iz Savjeta Agencije. Savjet ASK-a razriješio je u ponedjeljak bivšu direktoricu Jelenu Perović.

Nakon što je u junu stupio na snagu novi Zakon o sprečavanju korupcije, predsjednici opština više ne mogu da budu i poslanici jer je sada precizirano šta su organi lokalne uprave (sekretarijati, agencije, opštinske uprave...), a šta organi lokalne samouprave (predsjednik opštine i skupština opštine). U doskora važećem Zakonu, koji je izglasan 2017. godine, na osnovu kog su predsjednici opština mogli biti i poslanici, nijesu se pominjali organi lokalne samouprave, kako pišu Vijesti.

Pisalo je da “javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika”. U novousvojenom propisu navedeno je da “funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave ne može obavljati funkciju poslanika”.

Bivša direktorica ASK-a, Jelena Perović uputila je prvom čovjeku Bara Raičeviću krajem jula mišljenje u kojem piše da su funkcije predsjednika opštine i poslanika u Skupštini Crne Gore nespojive i da se on mora odreći jedne. U istom dokumentu piše da je to trebalo da učini 30 dana od prijema rješenja ASK-a koje je njemu i Kovačeviću poslato 20. juna ove godine, što znači da je zakonski rok za ostavku na jednu od funkcija već istekao.

Iz kabineta predsjednika Skupštine Andrije Mandića nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li su s Raičevićem i Kovačevićem ili ASK-om imali komunikaciju po ovom pitanju i da li je neko od njih podnio ostavku.

Kovačević je poslanik Nove srpske demokratije, čiji je Mandić lider, dok je Raičević poslanik Demokratske partije socijalista (DPS).

“Vijesti” nezvanično saznaju da ni jedan ni drugi nijesu podnijeli ostavku, a krajem jula su učestvovali u radu parlamenta, uključujući i prošlu sedmicu, što je nakon isteka zakonskog roka za podnošenje ostavke na jednu funkciju.

Iako prema članu 14 i stavu 3 Zakona o sprečavanju korupcije javni funkcioner koji obavlja poslove u “državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave ne može obavljati funkciju poslanika”, bivša direktorica nije tako presudila u slučaju Branislava Nenezića iz SD-a koji je poslanik i predsjednik lokalne skupštine u Baru.

Pravnici s kojima su “Vijesti” ranije razgovarale smatraju da bi odredbe novog zakona definitivno trebalo da se odnose i na predsjednike SO, potpredsjednike i odbornike.

Predsjednik Savjeta ASK-a, Pavle Ćupić kazao je “Vijestima” da je rad ASK-a u prethodnom periodu bio obilježen selektivnom primjenom zakona i vrlo problematičnim tumačenjem zakonskih normi i nagovijestio preispitivanje ranijih mišljenja direktora Agencije, kako pišu Vijesti.

“Stoga ne čudi utisak javnosti da su odluke često donošene po drugačijim principima, a ne po principu ujednačene primjene i poštovanja pravnih normi, na šta se odnose i pitanja koja ste postavili”, poručio je on.

Za sprovođenje i primjenu zakona, prema njegovim riječima, koji neizostavno mora biti jednoobrazan u odnosu ne sve kategorije javnih funkcionera, zadužen je direktor Agencije.

Novi direktor “za ozdravljenje ASK-a”

U Savjetu očekuju da će vršilac dužnosti direktora biti izabran u najkraćem roku. Ćupić je dodao da je uloga Savjeta ASK-a da obezbijedi efikasnu nadzornu funkciju nad radom direktora kao izvršnog organa Agencije.

“Savjet će, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, tom zadatku pristupiti predano i temeljito, kako bi što prije vratili Agenciju u okvire zakonitog postupanja i otpočeli ozdravljenje ove značajne institucije”, kazao je.

Shodno članu 16 Statuta Agencije, koji je Savjet usvojio na prethodnoj sjednici, direktoru je data mogućnost da, kada ocijeni cjelishodnim, može zatražiti mišljenje od Savjeta u vezi s pitanjima iz svoje nadležnosti.

Savjet, kao jedan od organa Agencije, u svim takvim slučajevima pravovremeno će zauzeti stav i dati svoje mišljenje.

“Vijesti” saznaju da je sjednica Savjeta, na čijem je dnevnom redu pitanje vršioca dužnosti direktora Agencije, zakazana za petak.