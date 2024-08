Predsjednici opština mogli su da budu uporedo i poslanici jer u doskora važećim propisima nije bilo precizirano šta su organi lokalne uprave, a šta lokalne samouprave.

To proizilazi iz nedavnih rješenja Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), koja je poslanicima u državnom parlamentu i čelnicima Bara i Nikšića Dušanu Raičeviću i Marku Kovačeviću naložila da se “odreknu” jedne od funkcija, jer su one nespojive shodno nedavno usvojenom zakonu, u kom je napravljena razlika između organa lokalne uprave i lokalne samouprave, kako pišu Vijesti.