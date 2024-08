Prema njegovim riječima, slučaj izručenja Do Kvona SAD je jedna od krupnih tačaka sporenja između Spajića i njega kao tadašnjeg ministra pravde, o kojoj javnost malo zna, a vrijeme je da sazna.

Izvor: Vlada Crne Gore

Izručenje Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je put do istine i razotkrivanja ko je Milojko Spajić i zašto neke stvari mora da radi u korist interesa druge države, a ne svoje i svojih građana, saopštio je bivši ministar pravde Andrej Milović.

Milović je pozdravio današnju, kako je naveo, ispravnu odluku Vrhovnog suda Crne Gore da odgodi izručenje Do Kvona Južnoj Koreji. Time je, kako je kazao, spriječeno izvršenje protivzakonite odluke nižih sudskih instanci da spriječe izručenje Do Kvona Sjedinjenim Američkim Državama.

“Premijer Milojko Spajić i njegov bliski prijatelj advokat Goran Rodić, branilac Do Kvona, na sve načine pokušavaju da spriječe izručenje Do Kvona SAD, ne bi li se zaustavila kompletna istraga pravosudnih organa SAD i ispitala poslovna relacija Do Kvona i Spajića koju su imali prije nesporno montirane predizborne afere oko dolaska Do Kvona u Crnu Goru i povezivanja sa finansiranjem PES-a”, naveo je Spajić.

Prema njegovim riječima, slučaj izručenja Do Kvona SAD je jedna od krupnih tačaka sporenja između Spajića i njega kao tadašnjeg ministra pravde, o kojoj javnost malo zna, a vrijeme je da sazna.

“Spajić nije mogao da se pomiri sa tim da sam pravnim znanjem i nepopustljivom borbom za istinu onemogućavao protivpravno i namješteno izručenje Južnoj Koreji, o čemu smo vodili diskusiju u četiri oka, što će na kraju biti i jedan od razloga za moju smjenu”, dodao je Spajić.

Izručenje Do Kvona Južnoj Koreji, a ne SAD, žele, kako kaže, dvije strane.

“Sa jedne je ona grupa koja je montirala predizbornu aferu u vidu predstavnika bivše vlasti, bliskog im advokata, njima bliskih predstavnika domaćeg bezbjednosnog sektora, kao i djelova bezbjednosnog sektora iz regiona koji su u tome učestvovali, a sa druge strane je Milojko Spajić koji želi da spriječi potpunu istragu pravosudnih organa SAD u vezi njegovih poslovnih veza sa Do Kvonom, koje datiraju prije politike i sa početka političke karijere, a što je krio od svih nas. Moja posjeta SAD u svojstvu ministra pravde, kao i razgovori sa njihovim organima i institucijama, uvjerila me je da Do Kvon treba biti izručen SAD, a ne Južnoj Koreji, jer prljavi špekulantski poslovi premijera Spajića sa Do Kvonom, koji su oštetili poreske obveznike SAD i cijelog svijeta za desetine milijardi dolara, a Spajića učinili bogatim pojedincem koji po sopstvenom priznanju ne živi od plate, moraju biti do kraja otkriveni”, rekao je Spajić.