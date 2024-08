S obzirom na to da SO Berane nije u predviđenom roku sebi skratila mandat

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ministarstvo javne uprave (MJU) čeka da Skupština Opštine (SO) Berane dostavi zvaničnu informaciju da li su postupili po nalogu tog resora da sebi skrate mandat, iako je poznato da to nisu učinili do predviđenog roka, koji je istekao 3. jula u ponoć.

U Ministarstvu, kako je nezvanično rečeno, su zahtjev SO Berane poslali u skladu s predviđenom procedurom, a uporedo pripremaju materijal za neku od narednih sjednica Vlade.

Ministarstvo je upozorilo SO Berane 24. jula da će predložiti da Vlada uputi predlog za skraćenje mandata ako ona za deset dana sama sebi ne skrati mandat.

S obzirom na to da SO Berane nije u predviđenom roku sebi skratila mandat, Ministarstvo javne uprave će predložiti Vladi da to uradi.

U slučaju da Vlada raspusti lokalni parlament, njega bi zamijenio odbor povjerenika, koji bi Vlada imenovala na predlog ministra javne uprave Maraša Dukaja. Odbor povjerenika bi obavljao funkciju Skupštine do njenog konstituisanja.

Dukaj je juče na društvenoj mreži X napisao da preduzimaju sve mjere iz svoje nadležnosti “u cilju pravilne i jednake primjene propisa u svim opštinama”:

“Čime obezbjeđujemo pravnu sigurnost, transparentnost, predvidljivost i opravdana očekivanja građana i učesnika izbornog procesa”, naveo je.

Opština Berane trenutno nema predsjednika jer je doskorašnji Vuko Todorović podnio ostavku 13. juna, a prethodno i potpredsjednik Damjan Ćulafić, koji je u međuvremenu izabran za ministra ekologije, a drugom potpredsjedniku Mladenu Premoviću prestao je mandat kad je usvojena ostavka Todorovića.

Nije jasno kako bi parlament, ako bi i zakazao sjednicu, imao kvorum za izbor predsjednika Opštine jer to nije uspio ni dok je imao puni mandat.

Predsjednika Opštine eventualno može da imenuje Vladin Odbor povjerenika, ako bude izabran, a njegov mandat bi trajao do izbora novog saziva SO nakon vanrednih izbora.

Do političke krize u Beranama došlo je nakon što nije uspio pokušaj dogovorene rotacije na mjestu predsjednika Opštine. Izbor Ćulafića iz Demokrata, nakon dvije godine koliko je predsjednik bio Todorović iz Nove srpske demokratije, propao je jer dva odbornika bivšeg Demokratskog fronta, Miloš Rmuš i Milorad Đukić, nisu dali potpis podrške Ćulafiću, a potom se na sjednici lokalnog parlamenta nisu pojavili ni ostali odbornici vladajuće većine.

U nalazu upravnog nadzora MJU od 24. jula piše da je rok za izbor predsjednika Opštine Berane istekao u junu i da su se stvorili uslovi za primjenu Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je propisano da, ako se čelnik opštine ne izabere u roku od 30 dana od prestanka mandata, na predlog Vlade ili trećine odbornika skupština donosi odluku o skraćenju mandata.