Aktuelni zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević biće na čelu zajedničke liste njegove URE i Pokreta za Podgoricu koji će, svi su izgledi, nastupiti zajedno na septembarskim izborima u Podgorici, nezvanično saznaje Televizija Vijesti. Njima bi na listi širokog građanskog bloka mogao da se pridruži i Pokret za promjene sa kojim su nedavno potpisali Memorandum o zajedničkom djelovanju, ali više detalja trebalo bi da bude poznato naredne sedmice, prenose Vijesti.

I dok bivši odbornici Pokreta “Evropa sad” idu na jednu stranu, naši izvori kažu da će njihove dojučerašnje kolege vjerovatno formirati zajedničku listu sa Demokratama, ali je još neizvjesno ko će ih predvoditi. Kao mogući kandidati za čelnu poziciju pominju se trenutna gradonačelnica Olivera Injac i ministar energetike Saša Mujović koji je predsjednik podgoričkog PES-a. Demokrate će, kako saznajemo, o konačno modelu ulaska u izbornu trku odlučiti sredinom mjeseca, a najkasnije 20. avgusta na sjednici podgoričkog odbora stranke.

Zvanično – karte o tome kako će PES nastupiti na izborim ne otkriva ni njegov predsjednik i premijer Milojko Spajić koji, ipak, ne krije da je i više nego zadovoljan rezultatima Mujovića.

“Naš podgorički tim, predvođen našim sjajnim ministrom Sašom Mujovićem, ubijeđen sam da će doći i do najboljeg programa i do najboljeg modela nastupa na podgoričkim izborima"; kazao je Spajić.

Na pitanje da li to znači da će Mujović biti nosilac liste odgovorio je: "Gospodin Mujović je predsjednik Podgoričkog odbora PES-a i jedna od osoba koja će definitivno biti kandidati da budu nosioci liste + Ima moju punu podršku, puno povjerenje”.

I dok misterioznost ostaje glavno Spajićevo obilježje, premijera ujedno krasi i optimizam da će PES-ov kandidat ostati na čelu Glavnog grada.

U međuvremenu, neki drugi politički subjekti, koji bi mogli biti tas na vagi kad dođe do postizborne kombinatorike, već su saopštili da će samostalno na izbore. To je danas učinila Stranka evropskog progresa na čijem je čelu bivši premijer i funkcioner DPS-a Duško Marković. Sinoć su konstituisali Odbor Glavnog grada čiji je predsjednika Ilija Mugoša, ali će tek do kraja mjeseca saopštili ko će im predvoditi listu za podgoričke izbore. I lista bivšeg ministra pravde Andreja Milovića će sama u izbornu trku 29. septembra, baš kao i pokret Preokret Srđana Perića, pišu Vijesti.

Sve u svemu u trci za mjesta u parlamentu glavnog grada, čini se neće biti nikada više zaintresovanih. Pitanje je samo - ima li mjesta za sve.