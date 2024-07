U svom saopštenju, dodaje ona, najmanje su se bavili temom i rezultatima.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Jučerašnji zajednički napad uvaženih odbornika Draga Vučinića, Milene Vuković i Anike Bajić, koji sadrži neutemeljene optužbe i neodmjerene kvalifikacije na moj račun, kao i pokazani višak nervoze, govori da im je prebrzo prošla euforija zbog rušenja parlamentarne većine i skraćenja mandata Skupštini, kazala je predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

“To je donekle razumljivo jer postaju svjesni da se bliži suočavanje sa građanima, zato im ne zamjeram ni na jednoj teškoj riječi koju su mi uputili”, kazala je Borovinić Bojović.

U svom saopštenju, dodaje ona, najmanje su se bavili temom i rezultatima.

“Upravo to je najvažnije – da vraćamo građanima pravo na neposredan izbor organa mjesnih zajednica. To je dobar iskorak u razvoju demokratije u našem gradu, a pričom o političkim poenima i zaslugama, opterećeni su jedino oni odbornici koji o tome najviše govore i kojima je to primarno u politici. Uostalom, ako se radi o “sakupljanju jeftinih poena” i svega što su naveli, sa moje strane, čemu onda ovako dramatično i agresivno saopštenje sa njihove strane. Kao što rekoh, odgovor je jasan, suočavanje sa građanima je sve bliže, a u politici se mora ponuditi mnogo više od svađe, spletke i prozivke”, kazala je Borovinić Bojović.

Ona tvrdi da nije tačno da je politička pripadnost bila kriterijum za pozivanje na press konferenciju o mjesnim zajednicama.

“To potvrđuje činjenica da je na istu bio pozvan uvaženi sekretar za finansije Balša Špadijer, koji pripada istom političkom bloku kojem i odbornici koji me prozivaju. Zašto oni za to ne znaju, zašto im se to ne sviđa, to su već pitanja koja se tiču problematike unutar njihove koalicije, sigurna sam da javnost nema mnogo interesovanja za to”, kazala je Borovinić Bojović.

Ističe da je njeno učešće nastavak redovnih aktivnosti, a ne početak predizborne kampanje.

“Zato je napad troje odbornika očigledno početak kampanje. I korisno je što su pokazali i kako će voditi kampanju i ko će im biti glavna meta. Nemam problem sa tim ali moj prioritet ostaju građani. Na kraju, čak je i njima poznato da sam poslednja osoba za koju se može kazati da se “kiti tuđim perjem”, ali zato njihovo saopštenje izgleda kao da je pisano tuđim perom, i to DPS-a. Kolegama odbornicima želim svako dobro i da se više bave konkretnom politikom – manje svađe, više rada”, poručuje Borovinić Bojović.