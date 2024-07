Građani su, kaže, očekivali stabilnu političku scenu.

Izvor: Pokret Evropa sad

„Žuri se da se izbori u Podgorici održe prije sprovođenja programa Evropa sad 2 i povećanja zarada od 1. novembra. Imali smo jedinstvenu situaciju- PES je imao predsjednika države, premijera i gradonačelnicu Podgorice. Umjesto da započnemo neku novu političku realnost, došlo je do iskakanja predsjednika Milatovića iz tog voza promjena i on je počeo da kontrira svojim partijskim kolegama i ljudima koji su ga uzabrali na aktuelnu funkciju. To se pokazivalo od momenta kad je formirana Vlada, jer je on vraćao neke zakone. Vrijeme je pokazalo da su prihodi u Podgorici u prvih šest mjeseci 35,75 odsto veći nego u istom periodu lani, iako je Glavni grad ostao bez jednog izvora prihoda", ocijenio je Čarapić.

"Skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada je vrlo čudno, jer je tome data velika podrška na izborima. Starom režimu ovako dajemo šansu da se vrati i pokaže neku novu snagu“, naveo je on.

Kritike na račun preglomaznosti Vlade, prema njegovim riječima, imaju utemeljenja.

„Fokus, međutim, mora da bude na toj širokoj podršci. Uspjeli smo da krenemo u reformu pravosuđa, dobili smo IBAR što je vrlo značajno… IBAR je početak koji vodi do kraja- članstva u EU. Pravi posao tek predstoji, ali podrška od 53 poslanika garantuje ulazak u Evropsku uniju. Šta god da se desi na lokalnim nivoima, neće biti poremećen put kojim se ide u EU. Fokus na vladavinu prava, poboljšanje životnog standarda i evropske integracije će dovesti do toga da Crna Gora uđe u EU do kraja mandata ove Vlade“, podvukao je Čarapić.

Odbor za izbornu reformu, kako je dodao, funkcioniše i svakodnevno se sastaje radna grupa.

„Imamo široku podršku, radimo na nacrtu novog zakona koji bi trebalo da bude gotov do kraja jula. Nacrt bi mogao biti usvojen u parlamentu u septembru. Pokretu Evropa sad je ovo prioritet, želimo da sprovedemo izbornu reformu. Takođe, želimo da lokalni izbori budu u jednom danu. Svi politički subjekti prihvataju tu opciju. Treba imati predvidiv izborni kalendar, koji bi svima olakšao političko djelovanje. Idemo ka tome i uvjeren sam da će Odbor za izbornu reformu dati rezultate“, zaključuje Čarapić.