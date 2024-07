„Kakva je Vaša vizija strateškog razvoja Crne Gore i na koji način bi Razvojna banka Crne Gore podžala buduće strateške infrastrukturne i razvojne projekte u Crnoj Gori?“ glasi pitanje Čarapića.

Naša vizija razvoja Crne Gore je jednostavna – da Crna Gora što prije postane članica Evropske uije, da standard građana do tog trenutka bude bar na nivou susjedne Hrvatske ili veći i da vladavina prava postane norma.

A to možemo postići samo ako ne propustimo ni najmanju šansu da se približimo ovom cilju. Ponavljam, ni najmanju! Stoga sam uvjeren da je program koji nudi naš Pokret, a sprovodi 44. Vlada, jedina održiva platforma za razvijenu i evropsku Crnu Goru.

Samo ću Vas podsjetiti da je za svega 7 – 8 mjeseci mandata ove Vlade Crna Gora nakon sedmogodišnjeg zaostajanja pokrenula proces evropske integracije i ušla u završnu fazu pregovora, da su minimlane penzije povećane, a uskoro slijede i plate za oko 300 hilljada zaposlenih u Crnoj Gori, da je borba protiv korupcije i kriminala svakodnevica, a ne teza u političkim govorima.

Dakle, put kojim idemo je jasan. A jasan je i plan za dalje.

Fokus je, između ostalog,na boljoj infrastrukturnoj povezanosti Crne Gore, pa tako posvećeno radimo na unapređenju kvaliteta saobraćajne infrastrukture što podrazumijeva nastavak gradnje druge dionice puta Bar-Boljari. sređene aerodrome, brze autoceste Bijelo Polje – Pljevlja – Sarajevo, Bar – Ulcinj – Albanija, od obilaznice oko Budve – Luštica – Hrvatska i Andrijevica – Peć. I da ne nabarajam.

Fokus je i na energetici kao jednom od najvećih potencijala naše zemlje, poljoprivredi koja ima potencijal da doprinese ublažavanju negativnih demografskih trendova te prerađivačkoj industriji i zanatstvu, posebno u onim granama u kojima postoji komparativna prednost, poput drvoprerade kao i na razvoju ICT sektora, koji je u prethodnim godinama pokazao otpornost na krize i sposobnost ubrzanog rasta.

Brojne aktivnosti koje sporovodimo su okosnica dalje snažne i kontinuirane podrške privredi kroz kreiranje i punu implementaciju

programa podsticaja poslovanju, jačanje saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima na polju ispunjavanja ciljeva približavanja kedinstvenom tržištu Evropske unije i pune valorizacije ekonomskih potencijala Crne Gore.

Strateški pravac razvoja Crne Gore i snažan fokus na proces EUintegracije nameće potrebu daljeg razvoja i snaženja finansijskih

institucija, što se između ostalog ostvaruje osnivanjem Razvojne banke Crne Gore, a to je takođe predmet Vašeg pitanja.

Naime, pažljivo posmatrajući tržište i osluškujući potrebe privrede locirali smo nedostatnost kreditne podrške uzimajući u obzir da su privatne banke zainteresovane za kratkoročne kredite, logično vodeći se profitabilnosti. U tom smislu, a u namjeri da se omogući snažniji podsticaj privrednicima država će formirati Razvojnu banku odnosno pristupiti tranformaciji Investiciono razvojnog fonda u Razvojnu banku Crne Gore sa ciljem obezbjeđivanja dugoročne kreditne podrške privrednicima, kao odgovor na zahjeve i potrebe našen ekonomije.

Jedan od glavnh ciljeva je stvaranje mogućnosti za kreiranje novih finansijskih instrumenata po uzoru na državne razvojne banke u članicama EU, kao i snaženje izvoznog potencijala crnogorskih preduzeća kroz osiguranje izvoza od netržišnih rizika. Ovo je naročito značajno za inkluziju mikro, malih i ranjivih segmenata privrede, kao i podršku balansiranom regionalnom razvoju kroz finansiranje infrastrukturnih projekata i ostalih projekata kojima se unapređuju uslovi za razvoj biznisa i kvaliteta života u lokalnim zajednicama, s posebim akcentom na opštine s nižim prosjekom razvijenosti.

Osim toga, na osnovu preporuka Evropske komisije u procesu integracije Crne Gore, budući razvoj crnogorske privrede mora se

intenzivnije fokusirati na kreiranje rješenja baziranih na zelenoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji, kao i unapređenju infrastrukture.

To za Razvojnu banku Crne Gore ima poseban značaj u dijelu dodatnog snaženja partnerske saradnje i obezbjeđenja sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija, koje sve više insistiraju na definisanju konkretnih ciljeva po osnovu učešća zelenog finansiranja. Partnerska saradnja sa razvojnim bankama u državama članicama EU će doprinijeti sticanju dodatnih stručnih znanja i iskustva vezano za proizvode razvojnih banaka u državama članicamaEU.

Parlalelno sa Razvojnom bankom plan je da do kraja godine bude operativan i Kreditno- garantni fond koji će podstaći komercijalne banke da se snažnije okrenu ovoj vrsti usluga čime će se nesumnjivoobezbijediti višestruka podrška privredi i samim tim podstaći njena konkuretnost. To će zasigurno pokrenuti „ekonomski točak“ i datiimpuls snažnijem razvoju crnogorske ekonomije u godinama koje dolaze.