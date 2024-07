Knežević je istakao da ponašanje tužiteljske Jelene Protić, koja se "naprasno razboljela" uoči čitanja završnih riječi u slučaju "Državni udar", zaslužuje direktnu disciplinsku kaznu od strane Markovića i Novovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević je istakao da je metod rada glavnog specijalnog tužioca i vrhovnog državnog tužioca "preslikan od njihovih prethodnika Milivoja Katnića i Ivice Stankovića".

"Oni redovno prave balanse nakon svake medijske kritike i političkog saopštenja želeći da pošalju poruku kako su im svi jednaki", poručio je on i dodao da ono što radi SDT prethodnih nedjelja "predstavlja obrazac ponašanja Katnića iz njegovog zlatnog perioda zato što prave ravnotežu između poslanika koalicije ZBCG i onih koji su mljeli ljude".

Knežević je istakao da ponašanje tužiteljske Jelene Protić, koja se "naprasno razboljela" uoči čitanja završnih riječi u slučaju "Državni udar", zaslužuje direktnu disciplinsku kaznu od strane Markovića i Novovića.

On je dodao da slučaj dobija dva nova tužioca - Zorana Vučinića i Sinišu Milića.

"Gospodin Vučinić je na Božić prisustvovao jednom ručku koji sam ja organizovao u kući jednog mog prijatelja. Došao čovjek i svašta rekao za 'državni udar' - da je to sramota, da je kriminal što rade Katnić i Čađenović i čak me molio da iskoristim svoj uticaj da on bude šef tužilačke organizacije u Podgorici. I umjesto da se čovjek izuzme, jer je jeo svinjetinu sa mnom, on traži da budem osuđen pet godina... Brat ovog drugog, Siniše Milića, dolazi u DNP da traži člansku kartu kako bi ostao savjetnik u jednom državnom preduzeću", poručio je Knežević.

Lider DNP-a je postavio pitanje "da li je on terorista 2021. kad treba da glasa za Vladimira Novovića za glavog specijalnog tužioca"?

"Svako ko je kriv - i iz Demokratskog fronta (DF) i iz DPS neka odgovara. Ali se nećeet baviti politikom", poručio je Knežević Markoviću.