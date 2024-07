Crmničani zahtijevaju trajno rješenje.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Crmničani podsjećaju da su prije mjesec dana nadležnim institucijama predali inicijativu sa preko 500 potpisa gdje su zahtijevali trajno rješenje problema kao i proširenje opsega povlastica za prolazak kroz tunel Sozina.

Odgovor su kako kažu, dobili od predsjednika opštine Bar koji je obećao zalaganje u Skupštini Crne Gore zajedno sa predsjednikom skupštine opštine Bar, kojima se ovim putem zahvaljuju, kao i svim ostalim poslanicima koji najavljuju podršku. Odgovor je stigao i od kompanije „Monteput“, gdje je naznačeno da bi rješavanje ovog pitanja, koje je jedno egzistencijalno pitanje za Crmničane, ugrozilo poslovanje firme. Ta izjava je kod Crmničana primljena kao uvreda jer podaci govore da ista kompanija pomaže razne organizacije, saveze, društva sa iznosima od 100 hiljada eura i više,(prethodnih godina, odnosno mnogih mandata raznih uprava se taj iznos dijelio medju menadžmentom, kao bonus na kraju godine) kao i da je profit kompanije oko 3.6 miliona eura, pa nije jasno kako bi to izdvajanje od samo otprilike 80 hiljada eura na godišnjem nivou, gdje bi onda profit bio na primjer 3.52 miliona, moglo ugroziti poslovanje firme, prenosi Primorski portal.

Napominju da kompanija Monteput od osnivanja svoj profit u stvari stiče koristeći praktično crmničke resurse, već skoro 20 godina.

Dodaju da se „tunel nalazi na našoj teritoriji i taj putni pravac ima odredjeni impakt na vodu, vazduh i zemljiste, te bi zbog toga čak trebalo da pomenuta kompanija plaća naknadu Crmnici, kao što to trebaju i ostali subjekti, a u vezi vodoizvorišta, nacionalnog parka i ostalog, o čemu će biti pokrenuta posebna aktivnost. Takodje, podsjećaju „iako nismo dobili zvaničan odgovor od Skupštine Crne Gore, ipak je na neki način reagovano i uz lično zalaganje gospodje Zdenke Popović kojoj se ovog puta zahvaljujemo, pokrenuta je priča i predato je preko poslaničkog kluba Demokrata kao predlog za izmjene i dopune zakona o putevima.

Ističu da odgovor od Vlade, kao i Ministarstva saobraćaja i pomorstva nisu dobijali.

“Zbog saznanja da se proteklih dana aktivno lobira da ovo pitanje bude uklonjeno sa dnevnog reda skupštinskog zasijedanja, ili da jednistavno ne bude većinski podržano, Crmničani su se obratili medijima sa namjerom da privuku pažnju cjelokupne javnosti. Apelujemo na sve poslanike da glasaju za izmjene i dopune zakona o putevima gdje se tretira pitanje naplate putarine za tunel Sozina za Crmničane jer će 20 hiljada Crmničana i Crmničanki koji žive u Baru, Podgorici, Budvi i šire, te na samoj teritoriji Crmnice, znati da se postave u odnosu na rezultate glasanja, a u slučaju negativnog ishoda najavljuju blokadu tunela Sozina uz poštovanje zakona i uvažavanje svih elemenata datog momenta.

Podsjetili su i na svoje prvo obraćanje u inicijativi gdje su objasnili da „Generacije Crmničana/ki koji su od svojih majki i očeva, babi i djedova naslijedili i nastavili tradiciju, neki voljno, neki jednostavno jer u teškim vremenima nisu imali drugog izbora do našeg ljutog Crmničkog krša, te mukotrpno radili na svojim imanjima, vinogradima, brinuli o familiji i o stadu, a mnogi uz to i putovali svakodnevno na posao, uglavnom vozom, za koji je bilo potrebno ustati i prije 5 ujutru, što je bilo glavno sredstvo prevoza i za brojne učenike, konačno su prije skoro 20 godina, izgradnjom/ probijanjem tunela i otvaranjem tog novog putnog pravca dobili priliku da mnogo lakše i bezbjednije stignu do Bara. Nažalost za mnoge se ovo olakšanje polako pretvaralo u teret, a sve zbog naplate koja je za svakog poštenog radnika, svaku vrijednu Crmničanku i Crmničanina predstavljala prepreku i obeshrabrenje da se odluče za češće korišćenje tunela, odnosno ovog putnog pravca“.

Kako bi stigli do centra grada, škola, bolnice i td Crmničani moraju da izdvoje značajna sredstva, usled fizičke odvojenosti od samog grada. Pored mukotrpnog svakodnevnog putovanja na posao, kao i svih ostalih povoda da voze do Bara, brige o porodici, da odvedu djecu na sport, časove, bioskop, kulturnu manifestaciju ili slično u startu su diskriminisani, zato još jednom apel, podržite našu inicijativu i glasajte za izmjene i dopune zakona o putevima.