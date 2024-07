Pozivamo Miodraga Lakovića, predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu, da podnese neopozivu ostavku na tu funkciju i zaštiti sebe i svoj poslanički klub dalje kompromitacije i poniženja kojima ih izlaže njihov partijski šef Milojko Spajić.

Izvor: DPS

Novi bijeg Spajića sa kontrolnog saslušanja u parlamentu, povodom nezakonitih odluka koje je donio u sektoru bezbjednosti, pokazatelj je nepoštovanja prema građanima i nerazumijevanja uloge Skupštine.

Nije pitanje Spajićeve volje da li će doći na zakazano kontrolno saslušanje pred Odborom, već je to njegova obaveza, i ako to ne može da prihvati, trebalo je da ostane u Singapuru i bavi se privatnim biznisom, a ne da sjedi na poziciji predsjednika Vlade i ne radi ono što je u opisu njegovog posla.

Razotkrivanje karaktera Milojka Spajića i njegovo prihvatanje da samo zbog koristoljublja i svoje fotelje sroza ulogu premijera do te mjere, da djeluje poput lift boja Andrije Mandića, ne smije se odraziti na kontrolnu ulogu zakonodavne vlasti.

Zna Spajić da izbjegavanjem dolaska u Skupštinu građanima koji ga plaćaju gura prst u oko, ali ne mora da misli o posljedicama, jer upravo dogovara uvođenje nacionalista i desničara u svoju vladu.

Nema te fotelje koja je vrijedna prihvatanja ponižavajućeg statusa kojeg Spajić nameće Miodragu Lakoviću i svojim poslanicima, tražeći od njih da brane neodbranjivo. Vidjećemo da li je u PES-u ostao neko ko je kadar da prekine to mučenje. Laković je na potezu.