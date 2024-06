U ime predlagača, Momčilo Lekovič, poslanik Demokrata je kazao da je 2005. godine izgradnjom tunela Sozina Opština Bar podijeljena na dva dijela i napravljena je podjela na građanje sa južne i sjeverne strane.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Tri poslanika Pokreta Evropa sad (PES) bili su uzdržani na sjednici Zakonodavnog odbora povodom predloga da u dnevni red današnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore uđe predlog dopune Zakona o putevima, kojima je predviđen besplatan prolazak kroz tunel Sozina za građane koji imaju prebivalište sjeverno od naplatne rampe.

Uprkos tome, o tome će se danas raspravljati i glasati na sjednici, odlučilo je jednoglasno 46 poslanika.

Na sjednici Zakonodavnog odbora za ovaj predlog glasali su poslanici, DNP-a, NSD-a, Albanske alternative i Demokrata, saznaju "Vijesti“.

U ime predlagača, Momčilo Lekovič, poslanik Demokrata je kazao da je 2005. godine izgradnjom tunela Sozina Opština Bar podijeljena na dva dijela i napravljena je podjela na građanje sa južne i sjeverne strane.

„Meni, kao i nekim drugim poslanicima iz Bara do bolnice, do opšrine, do bilo koje zgrade treba nula eura. Postoje oni koji žive na teritoriji od Crmnice pa do Ostrosa i treba im najmanje pet eura da dođu do opštine, glavne administrativne zgrade, ili bilo koje druge zgrade. Ja smatram da je to jedna velika diskriminacija i velika nepravda koja postoji skoro već dvoje decenije i koju treba ispraviti“, poručio je Leković.

Dodao je da je problem privremeno rješavan od starne Opštine Bar i zahvalio se na tome kazavši da je ta lokolana samouprava izdvajala oko 50 hiljada eura godišnje za to.

„Međutim, sve je ovo privremeno i ovim predlogom će se ovaj problem definitivno i konačno riješiti. Izdvajajnja neće biti veća od iznosa od 10 ili 20 hiljada eura u odnosu na ono što se do sad izdavajalo“, poručio je.

Leković je kazao da smatraju da je važno usvojiti ovaj predlog dopune Zakona o putevima zbog kvaliteta života građana, te da će se omogućiti princip jednakosti i pravičnosti u rješavanju ovog problema.

To je okarakterisao kao značajan korak ka prestanku diskiminacije i nepravda prema onima koji su svih ovih godina strpljivo čekali da dođu u jedan položaj kao ostali građani Bara koji žive sa južne strane rampe tunela Sozina.