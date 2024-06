Posljednje reagovanje ministra Odovića u kojem argumentaciju zamjenjuje prizemnim pripisivanjem mojih "neusjeha" tokom vođenja Budve možda i najbolje oslikava njegov metod i način rada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"O mojim rezultatima sudiće građani Budve u čije ime i dižem glas protiv sumnjivih investicionih dilova kojima lični interes razara javni i koji očigledno imaju dobru podršku Ministarstva prostornog planiranja,urbanizma i drzavne imovine"

To je naveo aktuelni ministar odbrane i bivši predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović u reagovanju na optužbe koje je na njegov račun iznio ministar prostornog planiranja i urbanizma Janko Odović, kako pišu Vijesti.

Krapović ističe da na njegove utemeljene kritike odgovara se jeftinim etiketiranjem koje, da nije po sebi tužno, bilo bi itekako smiješno.

Krapović o Skočiđevojci: Ono što nije pošlo za rukom vladama DPS-a, lako je ostvarivo ekipi oko Odovića

“Teško se neupjeh može pripisati čovjeku koji je rukovođenje Budvom preuzeo u politički najizazovnijem periodu, koga su sačekali višemilionski dugovi i blokada na svakom koraku, ali i čovjeku koji je ispoštovao datu riječ i predao funkciju shodno koalicionom dogovoru, što vidimo da predstavlja svojevrsni raritet na crnogorskoj političkoj sceni. O mojim rezultatima sudiće građani Budve u čije ime i dižem glas protiv sumnjivih investicionih dilova kojima lični interes razara javni i koji očigledno imaju dobru podršku Ministarstva prostornog planiranja,urbanizma i drzavne imovine”, naveo je Krapović i dodao:

“Oko istih tema sam kritikovao i 42. Vladu Crne Gore (kao poslanik koji je birao i podržao) i 43.Vladu Crne Gore koju sam kao poslanik oborio u Skupštini Crne Gore, a pošto se u tom segmentu stvari nisu promjenile na bolje, nego na gore dolaskom kolege Odovića, principijelan pristup i kritika se podrazumijeva i sada i uvijek. Konačno, kad pogledamo postupanje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u zadnjih nekoliko mjeseci, od izdavanja saglasnosti za gradnju do inspekcijskog nadzora, meni je kristalno jasno o čemu se radi i naravno to sam nazvao pravim imenom - kršenje zakona i zloupotreba prostora u korist pojedinačnih interesa. Zato sam i pozvao institucije da rade svoj posao, a one će najbolje ocijeniti nečiji uspjeh, a kako stvari stoje i nečiji veliki neuspjeh", zaključio je Krapović, kako prenose Vijesti.