Pregovori su prekinuti nakon tri sata “zbog ranije preuzetih obaveza” jednog dijela učesnika, a najavljeno je da se nastavljaju danas.

Izvor: PGbiro

Kolege iz podgoričke vladajuće većine dopustile su probijanje roka za dogovor Pokretu Evropa sad (PES) i Pokretu za Podgoricu, potvrdio je “Vijestima” jedan od učesnika jučerašnjeg sastanka predstavnika partija vlasti u u Glavnom gradu.

Pregovori su prekinuti nakon tri sata “zbog ranije preuzetih obaveza” jednog dijela učesnika, a najavljeno je da se nastavljaju danas.

Vijesti saznaju da će pregovore između sadašnjih i bivših članova PES-a “što prije” pokušati da završe gradonačelnica Olivera Injac i ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović sa jedne, odnosno odbornica Nađa Ljiljanić i sekretar za finansije Glavnog grada Balša Špadijer sa druge strane.

Tokom trajanja sastanka odbornik Prave Crne Gore (PCG) Stefan Vešović rekao je novinarima da je Pokret za Podgoricu saopštio da nema dogovora, ali da ostatak parlamentarne većine pokušava da “pomogne da do toga ipak dođe”.

Ljiljanić je, gostujući u emisiji “Reflektor” na TV Vijesti kazala da se “pojavilo raspoloženje PES-a za dogovorom”, ali i da su “dužni građanima da do posljednje faze porazgovaraju”.

“Dogovor ne postoji, ukoliko do njega ne dođe, ako ne možemo riješiti krizu na pristojan način, najpoštenije je vratiti mandat građanima”, dodala je predstavnica Pokreta za Podgoricu.

Na pitanje da li će podržati opozicionu inicijativu za skraćenje mandata parlamentu, Ljiljanić je odgovorila da “to još nije rekla i da inicijativu treba da dobiju ovih dana”.

Ipak, poručila je da njena partija neće glasati za smjenu gradonačelnice Injac, jer smatraju da ona ne treba da snosi svu odgovornost, pišu Vijesti.

Ljiljanić je kazala da nisu zadovoljni osobama koje vode neka preduzeća, ali i da traže da se na njihove pozicije dovedu ljudi koji imaju bolje reference i za koje smatraju da bi bolje vodili Glavni grad.

“Vijesti” su nedavno objavile da Pokret za Podgoricu zahtijeva barem dva ili tri direktorska mjesta, kao i poziciju zamjenika gradonačelnice, ali i dio od novca koji pripada PES-u iz budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada partija u lokalnom parlamentu.

Odbornica Građanskog pokreta (GP) URA Milena Vuković Sekulović je u istoj emisiji ocijenila da juče “niti je šta rečeno, niti je neki dogovor napravljen, niti bilo kakvu svrhu u smislu pomirenja taj sastanak ima” i dodala da je “sve što se dalje dešava mrcvarenje građana”.

Ona je istakla da njena partija neće glasati za razrješenje gradonačelnice, ali da će odluku o skraćenju mandata Skupštine donijeti na partijskim organima.

“Nemamo definitivno zauzet stav, znam šta javnost želi da čuje, nemam problem čak ni sa opozicijom da glasam za tako nešto. Alternativa tome je da se ne održavaju sjednice, da ne možemo usvojiti budžet, da nema nijedne manifestacije”, kazala je Vuković Sekulović i dodala da je ona “za pošten pristup”, te da, ukoliko većina ne može zajedno, idu na vanredne izbore ko god podnio inicijativu.

Odbornica GP URA je kazala i da je na sastancima dolazilo do “fizičkog i verbalnog nasilja”.

Predstavnik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Babović je rekao da nisu za skraćenje mandata.

“Djeluje mi da mi koji smo na vlasti bi trebalo da uskratimo sebi pravo vlasti, kako bismo zbog nekih drugih projekcija ponovo došli na vlast, to je apsudrno. Zašto bismo dali nepovjerenje skupštini kad to nije potrebno”, naveo je on.

Tokom trajanja sastanka lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković i Vešović rekli su novinarima da nisu za prijevremene izbore.

Dajković je istakao da su se “pojedine kolege iz vladajuće većine od dobra pomamile”, ali i da je “bolje dati šansu pregovorima, ma koliko oni trajali”, pišu Vijesti.

Vešović je podsjetio da je jučerašnji sastanak treći ili četvrti po redu, ali i istakao da, prema njegovom mišljenju, neki dolaze na sastanke sa ciljem da do dogovora ne dođe.

“Konstantno imam osjeća da se sa strane nešto sugeriše da ne bi došlo do dogovora, što su i neke kolege na stastancima primijetile”, ocijenio je odbornik PCG i dodao da se “nada da će do dogovora doći da građani ne bi bili mrcvareni da konstantno izlaze na izbore”.

Kriza u podgoričkom parlamentu je nakon martovskog raskola na lokalnom nivou kada je PES napustilo pet odbornika koji su napravili Pokret za Podgoricu, i sa GP URA i Pokretom za promjene (PzP) dogovorili se o zajedničkom djelovanju. Zajedno imaju 11 odbornika i najbrojnija su grupacija u gradskom parlamentu.

Tokom glasanja o izvještaju Injac na sjednici Skupštine krajem maja, opozicija nije prisustvovala glasanju, sa izuzetkom samostalnog odbornika Aleksandra Saše Zekovića koji je glasao “za”, uz još 26 odbornika većine.

Pokret za Podgoricu na sjednici krajem maja nije podržao izvještaj o radu gradonačelnice, čime su se prvi put javno usprotivili odlukama vlasti, čiji su formalno dio.

Statutom je predviđeno da se o razrješenju gradonačelnice odlučuje tajnim glasanjem, većinom glasova ukupnog broja odbornika. To znači da je opoziciji potrebno najmanje šest glasova iz vlasti za razrješenje Injac koja je izabrana za gradonačelnicu 13. marta prošle godine.