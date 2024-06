Upitan da zbog javnosti ipak protumači izjavu, Kovačević je kazao sljedeće

Ostao sam pri onome što sam i sinoć izjavio, dakle, niti sam koga vrijeđao, niti sam kome prijetio, sve ostalo su konstrukcije onih koji ih prave, imaju svoje ciljeve zbog čega sve to rade, kazao je predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, nakon što je dao izjavu u policiji zbog govora na Grahovcu gdje je prisustvovao obilježavanju 166 godina od bitke na tom mjestu..

"Nadam se da će državni organi postupiti kako treba i kako je pravedno i da će se ovo vrlo brzo razriješiti i da će fokus javnosti biti na onim stvarima na kojima treba da bude", rekao je on.

Kovačević je na Grahovcu, između ostalog, rekao da će "s onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima".

Povodom tom izjave Više državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet.

"Obilježavali smo bitku na Grahovcu, 166 godina, to je tradicionalna proslava. Takva je bila tematika, neko je to istrgao iz konteksta, tako da ja zaista nikog nisam želio ni da povrijedim, ni da uvrijedim. Samo sam ukazao da u nekim stvarima moramo slijediti duh naših predaka i naravno uvijek biti pomiriteljski nastrojeni prema svima u Crnoj Gori, jer je to osnova. Samo u nekoj krajnjoj nuždi, onda kada više nemamo kud, kao što je to bilo u slučaju napada na crkvu koji smo imali 2020. godine, da tada treba biti spreman na odbranu", rekao je Kovačević novinarima nakon izlaska iz policije.

Kako je ranije saopštila portparolka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica, od strane tužilaštva dat je nalog Upravi policije da od Kovačevića prikupi potrebna obavještenja, a da će po potrebi preduzeti i druge mjere i radnje, te da će se nakon dostavljanja svih prikupljenih dokaza i podataka, izvršiti "svestrana analiza istih, u cilju ocjene da li se u konkretnom govoru stiču elementi bića krivičnog djela iz nadležnosti ovog tužilaštva, nakon čega će biti donijeta odluka u predmetu".

Na pitanje da li su u Crnoj Gori na snazi dvostruki aršini s obzirom na to da su problematične izjave nedavno imali bivši predsjednik države Milo Đukanović, a potom i predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, Kovačević kaže je kazao da to građani sami procijene, mada je više nego očigledno.

"Evo ja po ko zna koji put dajem izjavu sličnim povodima i tumačim šta sam rekao. Očigledno da neki drugi ne moraju to da tumače čak ni kad mnogo eksplicitnije neke stvari navedu kao u slučajevima Živkovića i Đukanovića", kazao je Kovačević.

Upitan da zbog javnosti ipak protumači izjavu, Kovačević je kazao:

"Ako znamo istoriju ovog prostora Crne Gore onda znamo u kom se kontekstu ta bitka dešavala. Ja, Turke nisam pominjao u kontekstu današnjih odnosa sa tim narodom, sa tom državom koji su na jednom zaista dobrom nivou. Pominjao sam u odnosu na to kao jedan izraz koji predstavlja neke viševjekovne osvajače ovoga prostora i svega ostalog potiv kojih su se naši preci borili za slobodu. Dakle, svako onaj ko bi eventualno nekada ne želeći da ima sa nama dobre odnose postupao prema nama onako kako su postupali oni koji su jarmili naš narod toliko vremena u tom nekom prošlom periodu kada je bilo, recimo, vrijeme bitke na Grahovcu, mi ćemo biti spremni da se od svega toga odbranimo. A ne da mi bilo koga napadnemo, jer su svi ratovi koje smo inače tada imali bili odbrambeni ratovi i ratovi za slobodu", poručio je Kovačević.

Njegova izjava se na društvenim mrežama pojavila četiri dana nakon proslave bitke i Kovačević je kazao da je bilo slučajeva da i mjesec nakon nekih događaja "neko pravi konstrukcije".

"Tako da me ne iznenađuje da neko intenzivno radi na tome da sve ono što mi radimo istrgne iz konteksta i da sve ono što mi kažemo stavi u neki kontekst koji bi izazivao ovakve reakcije. Mi smo opredijeljeni upravo da u Crnoj Gori vlada mir, da svi građani Crne Gore budu jedni drugima najbliži i najbolji sugrađani, a naravno da želimo da sve ono što je istorija i tradicija ovoga prostora baštinimo, da čuvamo uspomenu na te događaje i naravno da nam naši preci, koji su zaista to zaslužili i zbog kojih imamo ovu slobodu koju danas imamo, budu svijetli primjer kako se treba u određenim situacijama odnositi“, poručio je Kovačević.