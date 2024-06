Saboru u Beogradu su prisustvovali i Milan Knežević i Andrija Mandić.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

"Hvala kosponzorima i sponzorima rezolucije protiv sprskog naroda, posebno želim da se zahvalim i amandmanlijama iz crnogorske vlade jer su nas ujedinili u ovom saboru u namjeri da se najstradalniji narod na Balkanu proglasi genocidni. Nakon referenduma 2006. godine mi Srbi u CG suočavamo se sa pokušajima asimilacije i identitetskim inženjeringom. Ubijali su nam srpski jezik, ponižavali su nas i vrijeđeli priznajući tzv. Kosovo, htjeli da nam otmu svetinje, potapali nas u vodu zaborava, zaboravljajući da smo dijelili prošlost, pobjede i poraze. Objašnjavali nam da je sramota da se izjasniš kao Srbin. Ririkujući da u ovoj vladi ne dobijem ni mjesto ložača kotlova, želim da jasno saopštim da se ponosim činjenicom što sam Srbin iz Crne Gore i što sam zajedno sa mojom porodicom na referendumu glasao za zajedničku državu sa Srbijiom. Da poručim Srbima u Crnoj Gori koji su glasali za zajedničku državu, da dignu glavu i budu ponosni jer naše bitke tek počinju. Danas je istorijski dan, po prvi put su visoki zvaničnici iz CG zajedničkoj sjednici vlada, hvala predsjedniku Vučiću što smo dio ovog nacionalnog trojstva", poručio je Milan Knežević.

Obratio se i predsjednika Skupštine Andrija Mandić.

" Hvala na pozivu, veoma sam srećan što mogu da prisustvujem sastanku u ime srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi smo iz Crne Gore Srbi, kao i drugi Srbi i želimo da budemo tako posmatrani. Kako postoji dosta čudno ponašanje, kada vas neko naljuti, u isti koš stavite najbliže kao i onog ko je izazvao ljutnju ili uradio nešto na vašu štetu. U slučaju CG zamolio bih vas da imate osjećaj kao naše sunarodnike, koji su patnje proživljavali zajedno. Mi nismo svi isti u CG, vjerujemo da smo naslednici onih koji su držali do velikih vrijednosti, u CG ne misle svi tako. Da malenu državu učinimo boljom i to je ono što je naš zadatak. Vidim da od izbora do izbora ljudi u CG to nagrađuju, nema sumnje da će budućnost biti takva da ovo ne bude skup samo dvije države, da nas bude više, da budemo zajedno kao što smo bili stotinama godina unazad. Hvala na pozivu, veoma se lijepo i ugodno osjećam ovdje i pozdravljam vas u ime svih ovih ljudi."