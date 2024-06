Konačnu odluku o tome daju članice EU.

Sve upućuje na to da će Crna Gora do kraja juna dobiti od Evropske unije (EU) Izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), ali to se ne može tvrditi sa stoprocentnom sigurnošću, jer konačnu odluku o tome daju članice EU.