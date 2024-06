Komisija je tu odluku proslijedila Savjetu Evropske unije (EU), koji će na radnim tijelima za proširenje (COELA) odlučiti da li će podržati predlog EK.

Evropska komisija (EK) preporučila je održavanje Međuvladine konferencija sa Crnom Gorom i uputila pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR), saznaje Pobjeda od izvora u Briselu.

Komisija je tu odluku proslijedila Savjetu Evropske unije (EU), koji će na radnim tijelima za proširenje (COELA) odlučiti da li će podržati predlog EK.

Zemlje članice, na sastancima COELA, odlučuju i tome da li će podržati IBAR.

Prema saznanjima Pobjede, ta odluka će biti donesena iduće sedmice, a na današnjem sastanku analiziraće se izvještaj koji je pripremila Komisija.

U Skupštini je u toku rasprava o setu zakona, čije je usvajanje uslov dobijanja pozitivnog IBAR-a.

Do sada je usvojeno sedam od 12 IBAR zakona, a rok je da do iduće sedmice, do posljednjeg zasijedanja COELA, budu usvojeni svi ti zakoni. Ipak, preporuka Vlade je da se ne čeka zadnji trenutak, već da se zakoni usvoje već danas, što je i inicijalni plan parlamenta.