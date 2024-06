Nosilac liste "Budva naš grad" Nikola Jovanović juče je dao izjavu u stanici budvanske policije povodom njegovih navoda da se u gradu od strane kriminalaca bliskih Novoj srpskoj demokratiji (NSD) vrše zastrašivanja predstavnika građana.

Izvor: Budva naš grad

Vijestima je nezvanično potvrđeno da je o svemu upoznato Osnovno državno tužilaštvo.

ODT je, kako je "Vijestima" rečeno, zatražilo od Jovanovića da pojasni navode iz svoga saopštenja, zbog čega je pozvan u policiju da da izjavu.

Jovanović je ustvrdio da se vrše zastrašivanja predstavnika političkih partija od strane kriminalnih osoba bliskih NSD-u da odustanu od formiranja koalicione vlasti sa tom listom koju on predvodi.

On je pozvao Specijalno državno tužilaštvo (SDT), Specijalni policijski tim i međunarodne partnere da hitno reaguju i spriječe maligni uticaj kriminalnih struktura u političke procese i zaštite izabrane predstavnike građane, uz tvrdnju da se kriminalne osobe voze blindiranim vozilima i naoružane su.

"Atmosfera nakon održanih izbora u Budvi eskalirala je do mjere da bezbjednosno interesantna lica i lica sa kriminalnim dosijeima koja su involvirana u redove Nove srpske demokratije, pokušavaju da uspostave vlast po njihovoj mjeri i da upravljaju političkim procesima. Ovih dana vrše se zastrašivanja i prisiljavanja pojedinaca sa izbornih lista i predstavnika političkih subjekata da odustanu od formiranja koalicione vlasti sa našom izbornom listom. Na taj način od strane organizovanog kriminala vrši se uticaj na političke procese i pojedince kako bi se na nasilan način formirala vlast oko nosioca liste NSD Mladena Mikijelja”, naveo je Jovanović.

Na tu njegovu tvrdnju reagovao je nosilac liste "Za budućnost Budve - Budva naš grad", Mladen Mikijelj koji je poručio Jovanoviću da nije lijepo da priča ružno o nekim ljudima sa kojim je bio zajedno svih ovih godina i uz čiju podršku je postao predsjednik Skupštine opštine. On je kazao da su ti ljudi od Jovanovića koji je bio anonimus dali veliki doprinos da postane značajna politička ličnost.

"Nikola Jovanović, poput DPS-a, pokušava da u redovima NSD-a pronađe neke kriminalce, i ne razlikujući se nimalo od DPS-a želi da kriminalizuje one koji su dali najveći doprinos u borbi protiv te pošasti. A i on to odlično zna, ali ga, iz nekog razloga, vodi neka čudna mržnja. Dakle, pošto smo od DPS-a već čuli za koga nas optužuju imenom i prezimenom, nije lijepo da Jovanović priča ružno o nekim ljudima sa kojima je svih ovih godina bio zajedno i uz njihovu podršku postao predsjednik skupštine opštine i važan političar, kako se sada predstavlja. Neljudski je da one čestite Budvane, koji su ga kada je došao u Budvu prihvatili kao najbližeg, vrijeđa na ovaj način, a oni su dali i te kako veliki doprinos da od jednog anonimusa postane značajna politička ličnost”, naglasio je Mikijelj, kako prenose Vijesti.