Vlada je, na danas održanoj 32. sjednici kojom je predsjedavao mr Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, donijela Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima.

“Osnovni razlog za donošenje nove Odluke je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za otklanjanje nepravilnosti, s obzirom na to da je utvrđeno da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, odnosno do diskriminacije zaposlenih u pogledu prava na jednaku zaradu za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Važeća Odluka je u poslednje dvije godine mijenjana čak osam puta, na nesistematičan i selektivan način što je dovelo do narušavanja jednog od osnovnih načela Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a koje se odnosi na ujednačenost zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo, odnosno podnivo kvalifikacija”, saopšteno je iz Vlade.