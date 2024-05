Spajić je kazao da će Crna Gora glasati za sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije.

“Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas - Srebrenicu. Nikakv problem to nije. Glasaćemo za, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to izlišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku”, kazao je Spajić.