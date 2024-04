On je naveo da je, uz birokratske zahtjeve na nivou EU, 2028. godina realna za učlanjenje Crne Gore.

Crna Gora neće odustati od strateških ciljeva, evropskog puta, članstva u NATO i priznanja Kosova, poručio je premijer Milojko Spajić, pišu Vijesti.

Odgovarajući na pitanje da li bi Srbija mogla da spriječi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), Spajić je u intervjuu za njemački Berliner Morgenpost, kazao da je Srbija susjedna država i važan trgovinski partner.

“Veoma nam je važno da održavamo dobre odnose sa Srbijom. Ipak, nećemo odustati od naših strateških ciljeva, našeg evropskog puta, članstva u NATO i priznanja Kosova. Pomoći ćemo da se Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana približe Evropi”, rekao je Spajić, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanje kada će Crna Gora ući u EU, Spajić je rekao da se “nadamo da ćemo biti potpuno spremni 2026. godine”.

On je naveo da je, uz birokratske zahtjeve na nivou EU, 2028. godina realna za učlanjenje Crne Gore.

Spajić je, na pitanje da li je Crna Gora napravila napredak u borbi protiv korupcije, odgovorio potvrdno.

“Imenovali smo Sudski savjet koji je bio upražnjen devet godina. Zbog toga skoro deceniju nije imao ko da gura pravosuđe u zemlji da radi svoj posao kako treba”, kazao je Spajić.

On je dodao i da je imenovan vrhovni državni tužilac.

“Dva bivša direktora policije već su uhapšena, nekoliko zamjenika direktora policije i bivši specijalni tužilac. U decembru smo donijeli strog zakon o suzbijanju pranja novca”, rekao je Spajić, prenose Vijesti.

On je potvrdno odgovorio na konstataciju da “duhovi prošlosti” i dalje proganjaju Crnu Goru.

“To je tačno – imamo dramatičnu polarizaciju društva već 25 godina. U Crnoj Gori ima Crnogoraca, Srba, Hrvata, Bošnjaka i Albanaca. Rusija je često intervenisala i pokušavala da se miješa u naše etničke grupe. Da bi se onda pričalo o „ugroženim etničkim grupama“ – ko god one bile. Obrazac je kristalno jasan: Rusija je zainteresovana samo za izazivanje haosa”, smatra Spajić.

Spajić je potvrdno odgovorio na pitanje da li je neaktivnost EU posljednjih godina omogućila da se uticaj Rusije i Kine u velikoj mjeri proširi na Balkanu.

“Nažalost da. Međutim, i u Briselu se mnogo toga promijenilo. Evropska banka za obnovu i razvoj sada djelimično finansira drugi dio velikog autoputa, dok je prvi omogućila Kina prije deceniju”, rekao je Spajić.

On je rekao da EU ima veoma dobar imidž u Crnoj Gori i da preko 80 odsto građana podržava članstvo.

“Ljudi su spremni za nekoliko teških reformi. Posljednjih šest meseci to dokazuju – napravili smo ogroman korak napred. A iz EU čujemo: za ovo kratko vrijeme postigli ste više nego drugi za šest godina”, kazao je Spajić, pišu Vijesti.

On je rekao da Njemačka može pomoći Crnoj Gori da jasno stavi do znanja ostalim članicama EU da je dobar kandidat za članstvo.

On je, komentarišući napredak Ukrajine, Moldavije i Gruzije na putu ka EU, kazao da je njihov uspjeh je i uspjeh svih liberalnih društava u Evropi.

“Svaka zemlja koja sprovodi neophodne reforme trebalo bi da bude konsekventno u mogućnosti da se pridruži EU”, rekao je Spajić.

Na pitanje da li Ukrajina, Moldavija, Gruzija blokiraju Crnu Goru na putu ka EU, Spajić je odgovorio odrično.

“Ne, one napreduju veoma brzo i postale su zemlje-kandidati za kratko vrijeme. Ali to je dobro. To daje potpuno novu energiju procesu proširenja EU – samo se sjetite svih onih skeptika koji su mislili da EU treba da prestane da se širi”, naveo je Spajić.

On je dodao da skeptici u tim državama sada misle drugačije.