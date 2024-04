"Izbore u Budvi raspisao sam u najkraćem mogućem roku i na taj način pomogao da se izbori u Budvi završe prije početka sezone", rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik je, odgovarajući na pitanja novinara na otvaranju Međunarodne konferencije crnogorskih menadžera bezbjednosti koja se održava u Budvi, rekao da je važno da se izborni proces završi što prije.

"Imam vrlo jasan ustavni rok od 60 do 100 dana kada predsjednik raspisuje izbore. Uradio sam to u najkraćem mogućem roku kako bih na taj način dodatno pomogao Budvi da završi izbore prije početka sezone. Mislim da je to bilo jedino logično rješenje, postupio sam vrelo odgovorno. Dobro je da Budva ide na izbore, na taj način će se riješiti jedna veoma komplikovana politička situacija kakva je do sada postojala", saopštio je Milatović.

Komentarišići to što su predsjednik Skupštine Andrija Mandić i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević prisustvovali vojnoj vježbi Vojske Srbije Milatović je rekao da nema detalje, ali da oni treba građanima da odgovore na legitimno pitanje u kom su formatu, kontekstu juče prisustvovali vježbi.

"Mandić je član Savjeta za odbranu i bezbjednost. Crna Gora je NATO zemlja, mi smo dobar susjed i želimo najbolje odnose sa svima, uključuući sa Srbijom.", rekao je Milatović.