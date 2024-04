Rok ističe u ponedeljak a izgledi da se to desi su mali.

Upitno je i da će biti ispoštovan rok koji je postavila Evropska komisija za ispunjavanje tog uslova. U sudskom savjetu smatraju da kandidata treba birati nadpolovičnom većinom, to jest izmjenama zakona.

"Do sada je osmi put se pokušava da se izabere predsjednik Vrhovnog suda sa dvije trećine glasova na opštoj srednici. To ne polazi za rukom Vrhovnom sudu, znači već postoji ozbiljan problem. Tako da u tom pravcu ja sam zagovornik te teze da treba mijenjati zakon. To treba da bude nadpolovična većina i smatram da čak treba da bude više kandidata, recimo da dođe dva kandidata u koja bi dobila tu nadpolovičnu većinu na opštoj srednici Vrhovnog suda i da je među više kandidata sudski savjet vira predsjednika Vrhovnog suda", kaže advokat Dražen Medojević.

Da je do rješenja moguće doći jedino izmjenom zakona, saglasni su pravni stručnjaci. Dugovodišnji sud je Ustavnog suda Blagota Mitrić saglasan je sa mišljenjem Medojevića da bi kandidata trebalo birati nadpolovičnom, a ne dvotrećinskom većinom, prenosi RTCG.

"Mislim da je stav Sudskog savjeta sasvim na mjestu i da je dovoljna prosta većina, tj. 50 plus 1, potpuno kad se radi o kandidaturi. Prema tome ja mislim da, ako hoćemo naprijed, ako hoćemo u Evropu, ponosimo nam uši Evrope, to je jedino, jedno racionalno i validno rješenje sa koje ćemo izaći iz čorsokak, s tim da taj zakon mora biti donesen u hitnom postupku ili u formi lek specialisa", ističe Mitrić za Radio Crne Gore.

I pravnik Veselin Radulović mišljenja je da bi proceduru predlaganja od strane Vrhovnog suda trebalo olakšati zakonskim izmjenama, prenosi RTCG.

"I naravno, bilo bi dobro da se radi na izmjenama zakona kako bi se taj proces odblokirao i najzad, kako bismo na poziciji načelu sudstva dobili neku osobu sa integritetom koja će raditi svoj posao, ali ipak drugačije nego što je to činjela gospođa Medenica", kaže advokat Radulović.

Podsjećamo, izbor predsjednika Vrhovnog suda prvi je i osnovni uslov za ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.