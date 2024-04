Za predloženi dnevni red glasali su članovi iz redova Demokratske partije socijalista (DPS), dok su uzdržani bili članovi komisije iz redova opozicije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na današnjoj sjednici Opštinske izborne komisije (OIK) Šavnik nije usvojen predloženi dnevni red, prenose Vijesti.

Za predloženi dnevni red glasali su članovi iz redova Demokratske partije socijalista (DPS), dok su uzdržani bili članovi komisije iz redova opozicije.

Kako stoji u saopštenju za javnost članova OIK-a iz redova koalicije Za budućnost Šavnika i Demokrata, tri člana komisije, od ukupno osam glasali su za predloženi dnevni red, dok su četiri člana bila uzdržana. Jedan član nije prisustvovao sjednici.

"Samim tim nijesu bili ispunjeni uslovi da se sjednica održi, kojom je bilo predviđeno donošenje Odluke o raspisivanju izbora na biračko mjesto br. 1 SO Šavnik i biračko mjesto br. 14. – kafana Kruševice, iz razloga što je SO Šavnik istekao mandat 2022. godine pa ista nije imala zakonskog osnova da na sjednici SO koja je održana 20.03.2024. godine donese Odliuku o razrešenju ni imenovanju OIK. Smatramo da bi usvajanje predviđenog dnevnog reda i izjašnjavanje za predlog Odluke o raspisivanju izbora na pomenuta dva biračka mjesta ozakonili Odluke SO Šavnik. Ne smije se zanemariti činjenica da su se od dana raspisivanja izbora 23.10.2022. godine pa do eventualnog održavanja novih 2024. godine u mnogome promijenile okolnosti. Veliki broj birača koji je upisan na spornim biračkim mjestima odjavio je prebivalište iz Šavnika, pa bi došli u situaciju da na izborima učestvuju birači koji na dan izbora nemaju prijavljeno prebivalište u Opštini Šavnik, što je jedan od uslova za ostvarivanje biračkog prava", stoji u saopštenju za javnost koje potpisuju članovi OIK-a, Nenad Marković, Mira Vuković, Milijana Bulajić i Vukoman Krsmanović.

Podsjećaju da OIK, između ostalog, vodi računa i o zakonitom sprovođenju izbora pa bi, kako tvrde Odluka o raspisivanju izbora napravila još veći pravni haos u opštini, pišu Vijesti.