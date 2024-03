Vlada je povukla odluku o uvođenju prinudne uprave

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vlada Crne Gore je danas povukla Odluku o raspuštanju skupštine u Šavniku i imenovanju odbora povjerenika koji je trebalo da obavlja funkciju Skupštine opštine (SO) do konstituisanja novog saziva parlamenta, saznaju nezvanično Vijesti.

Do povlačenja odluke je došlo, kako je Vijestima nezvanično objašnjeno iz Vlade, jer je odluka s SO Šavnik o skraćenju mandata SO Šavnik stupila na snagu juče - danom donošenja, a odluka Vlade je trebalo da stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

"Odluka je morala biti povučena, jer je 'prvi u vremenu, jači u pravu'", objasnio je izvor Vijesti.

Drugi izvor Vijesti je kazao da sa odlukom nijesu upoznati u Ministarstvu javne uprave, na čiji predlog je donešena odluka.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je juče da je uvedena prinudna uprava u opštinama Šavnik i Andrijevica.