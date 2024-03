Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da je imena kandidata za direktora Uprave policije saopštio premijeru Milojku Spajiću i da sa imenima tih ljudi u javnosti neće igrati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šaranović je reagovao na navode poslanika Pokreta Evropa sad Pižurice koji je kazao da pozdravlja stav ministra unutrašnjih poslova "da Draško Radinović, Miloš Peković, Milutin Vasiljević i Žarko Pavićević nijesu kandidati za mjesto direktora Uprave policije".

"Objave djelimično tačnih i djelimično netačnih imena kandidata, sada znamo odakle dolaze, kao i pojedini tekstovi u medijima koji su kreirani na načine da me predstave kao čovjeka koji je tražio da koordinira UP, a istina je da su to od mene tražili na Kadrovskoj komisiji ministri PES-a, kao uslov za razrješenje Zorana Brđanina", kazao je Šaranović.