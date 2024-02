On smatra da je velika pozitivna energija koja je krasila Pokret bespovratno prosuta

Izvor: Evropa sad

Član Glavnog odbora Pokreta Evropa sad, Ivan Lakić, podnio je ostavku na funkcije u Pokretu, prenose Vijesti.

Lakić je u saopštenju dostavljenom medijima naveo da je Pokret u posljednjih pola godine poprimio neke druge obrise, da sada važe neka druga pravila, neki novi ljudi rješavaju najvažnije stvari...

"... na visokim mjestima se zapošljavaju osobe iz bivšeg režima i ja više ne želim da budem dio te priče jer je ne doživljavam kao svoju. Ovim putem Vas obavještavam da podnosim neopozivu ostavku na funkciju člana Glavnog Odbora kao i na članstvo u Pokretu".

On je rekao da su ranije mogli i sukobiti mišljenja na sjednicama GO, ali da ni toga više nema jer se zbog elektronskih sjednica ne mogu ni vidjeti, ni čuti "a ne razmijeniti mišljenje čime je svjesno suzbijeno kritičko mišljenje i sami dijalog što smatram da apsolutno nije dobro za demokratiju unutrar samog Pokreta, ali izgleda da je to određenim strukturama unutar Pokreta bio cilj".

On smatra da je velika pozitivna energija koja je krasila Pokret bespovratno prosuta, prenose Vijesti.

"Na samom kraju želim da istaknem da sam veoma ponosan na stvari koje smo zajedno uradili u prethodnom periodu, pogotovo pobjeda na predsjedničkim i parlamentarnim izborima 2023. godine koje smo zajedno izvojevali. Sada već bivšim kolegama želim puno uspjeha na svakom planu", rekao je Lakić.

Lakić je bio član inicijalnog odbora PES Danilovgrad i trenutno je na poziciji Sekretara za društvene djelatnosti u opštini Danilovgrad.