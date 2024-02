Roman o lokalnim izborima u ovom malom gradu dobija novo poglavlje pod nazivom nepoklapanje biračkog spiska i popisa stanovništva.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Od početka izbornog procesa u Šavniku prošlo je godinu i četiri mjeseca. Uz dobro poznate scene izbori su prekidani devet puta, a od decembra 2022. godine više se i ne pokušava doći do kraja.

Tako je glasača u biračkom spisku za lokalne izbore i dalje 1.968, dok je broj popisanih stanovnika u ovoj opštini 1.588.

Gavrilo Cerović, nosilac liste "Za budućnost Šavnika" tvrdi da je u Šavniku više preko 300 glasača u odnosu na broj stanovnika.

"To je pisani dokument o izbornom inženjeringu u Šavniku", dodao je on.

Jugoslav Jakić, predsjednik Opštine Šavnik tvrdi da od 25 do 30 odsto stanovnika živi manje u ovom periodu zime, nego što je to u ostalom dijelu godine, prenosi RTCG.

Rješenje za problem nakon i četiri mjeseca od početka izbornog procesa i dalje se ne nazire.

Iako je u Skupštini Crne Gore nedavno formiran Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu naši sagovornici ističu da ne postoji politička volja da se izborni proces privede kraju.

Zašto nije bilo političke volje, odgovor je prilično jasan, smatra Dragan Koprivica, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

"U ova tri čina učestvovali su manje-više svi i svako je sa svojima na terenu odrađivao dio ili više od ovih stvari. Naravno, sada je teško napraviti korak nazad, odnosno reći - radili smo tamo loše stvari, ajmo u jedan pošten demokratski proces", kazao je on.

Prema Jakićevim riječima, izbori u Šavniku su pitanje političke volje.

"Vrlo ga je jednostavno riješiti, ukoliko to ovi politički subjekti koji žele na silu da uzmu vlast u Šavniku, to žele da se završi na demokratski način. Ukoliko ne žele, onda će ovaj politički proces nastaviti da traje", smatra on.

Jakić i Koprivica napominju da se iz ove situacije može vrlo lako izaći. Predlažu i konkretna rješenja, javlja RTCG.

"Imate član Zakona o izboru odbornika i poslanika koji predviđa da ukoliko OIK ne može da sprovede parlamentarne izbore ili izbore za predsjednika ingernecije će preuzeti državna izborna komisija. Dodajmo tu da preuzme i za lokalne izbore i izađimo iz ove situacije vrlo brzo", kazao je Jakić.

Koprivica smatra da je najvažnije od svega da OIK ima šefa, ali u ovom slučaju ga nema.

"U ovim slučajevima ne postoji niko ko može preuzeti njihove ingerencije kad oni jednostavno neće nešto da urade. Ne postoji institucija umjesto njih koja bi to mogla da uradi", zaključio je on.

U šavnički izborni roman po svemu sudeći ispisaće se još nekoliko poglavlja, a završnu riječ, sagovornici se nadaju što prije, imaće Odbor za za sveobuhvatnu izbornu reformu, piše RTCG.