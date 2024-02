Gostujući u emisiji "Link" Radija Crne Gore, Adžić je pozdravio potez SDT i smatra da ovo pitanje zavređuje pažnju svih institucija, jer je napravljen, kako je kazao, diplomatski skandal i nešto što može da poremeti odnose sa Turskom.

Izvor: MEDIJSKI TIM URA

Zbog odluke da se Camgoz ne isporuči, postoji opasnost za građane, jer je on poznat bezbjednosnim institucijama, a uz njega je uvijek grupa ljudi koji su interesantni sa bezbjednosnog akspekta.

"Odluka ministra pravde je stvarno neshvatljiva, on mora dati objašnjenje u tužilaštvu, jer je on taj koji može dati odgovore na brojna pitanja. Ono što mogu reći kao bivši ministar unutrašnjih poslova, kada je ovo isto lice bilo u žiži interesovanja, MUP je odbio odobravanje azila, Upravni sud odbio tužbu tog lica, a Viši sud odobrio ekstradiciju, a sada je Milović sve to odbacio. Odlučio je da ne poštuje odluke institucija i ovo je preinačena odluka", ističe Adžić, prenose Vijesti.

Najmanje što može da se očekuje, po mišljenju Adžića, je da državno tužilaštvo ispita zašto je prinačena odluka i odgovorno pristupi onome što je bezbjednost građana. Smatra i da je ovim ugrožena i diplomatska i ekonomska saradnja sa Turskom, prenosi Portal RTCG.

Dodao je da slično viđenje o ovom pitanju imaju i neke partije i pojedinci u parlamentarnoj većini, kao i potpredsjednik Vlade zadužen za bezbjednosni sektor, koji je ovu odluku ministra kritikovao.

Potrebni su, dodaje, promišljeni potezi, a Milović je, smatra, "prelomio preko koljena". Međutim takve su procedure i zakonske mogućnosti.

"Sumnjam da se radi o visokoj korupciji, ali nemam dokaze, sve što mogu je da ono što znam podijelim sa javnošću i nadležnim institucijama. Nisam još bio u tužilaštvu, voljan sam da sve saopštim na skupštinskom odboru, a inicirao sam kontrolno saslušanje, gdje ćemo iznijeti detalje koje imamo. Očekujem da taj Odbor se posveti svakoj temi posebno, pa i ovoj", kazao je on.

Dok je bio ministar kaže da je bio upoznat sa svakim detaljem tog slučaja, i izvještajem ANB-a o ovom licu i prijetnjama ministru Marašu Dukaju i da su preduzeli sve da bi bio apsolutno bezbjedan.

"Podatke ANB-a ne mogu da iznosim, ali odluka MUP-a da mu se ne dozvoli azil nije donijeta na osnovu subjektivnog mišljenja, već na osnovu nekih podataka. Možda bi mogao i da se ukloni stepen tajnosti sa tih podataka i građanima bi bilo jasnije zašto se diže prašina oko ovog slučaja", kaže Adžić, javljaju Vijesti.

Ocijenio je da su MUP i tužilaštvo pokušali da pokažu snagu države, ali kućni pritvor nije adekvatna sankcija za to lice.

"To je pokazalo i disbalans između državnih institucija. Ministar pravde ga štiti, a MUP i tužilaštvo imaju drugačije odluke. Ta oprečna mišljenja kada je bezbjednost u pitanju izazivaju konfuziju, hrabre mafiju, demotivišu policiju i tužioce i to je jedna loša poruka. Upozoravali smo da će takvo ponašanje ohrabriti mafiju i vidimo da se klanovi opet osjećaju snažno i da intezitet borbe protiv kriminala nije na nivou kao tokom 43. vlade", naglašava Adžić.

Ističe da ima povjerenje u ministra Danila Šaranovića i Demokrate, ali očigledno je da odnosi na relaciji PES - Demokrate ne funkcionišu, pa očekuje da ako se ovako nastavi i Demokrate uvide da na ne mogu da sprovedu svoje politike neće dozvoliti da se neko igra sa njihovim integritetom.

Što se tiče podrške Predragu Šukoviću ostaju pri njoj, jer je napravio izvanredne rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije i to je pohvaljeno i u izvještajima Evropske komisije. Taj tim je, kaže, jedna svijetla tačka.

Ističe da Milović želi smjenu Šukovića, a ne PES i tu se vidi nesklad i suprostavljeni interesi u samoj Vladi.

"Očekujem da će Šuković ostati i ako ovo nije neka vrsta dogovora Milovića i Spajića da se razbije ovaj bezbjednosni aparat, onda za nekoga tu nema mjesta. Mislim da možemo očekivati presonalne promjene u Vladi", poručuje Adžić.

Po pitanju rekonstrukcije vlade, ne vidi da neke konfrontacije sa PES-om mogu biti prepreka za saradnju. Ono što je prepreka je suprotne vizije, ideje i vrednosni sudovi, pišu Vijesti.

"Nama je fokus bio borba protiv kriminala, nijesmo bili za zaduženja, ni za rasprodaju resursa, a ova vlada sve radi suprotno i ide u pravcu progona neistomišljenika. To su prepreke koje su nepremostive, a lične konfrotacije to nije prepreka kada je državni interes u pitanju. Mi nijesmo partija koja će kalkulisati. Spajić pokušava sve partije da drži na kratkom štapu i potencijalno vidi kao članove vlade, a vrlo brzo će neke partije vidjeti da su zamajavane", smatra Adžić.