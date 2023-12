On je poručio da su to, nažalost, loše vijesti za prosvjetare i da URA osuđuje takav postupak parlamentarne većine

Izvor: URA

"Spajićeva većina na čelu sa PES-om odbila je u Skupštini Crne Gore na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet amandman Građanskog pokreta URA za povećanje plata prosvjetarima od 10% kako je to predviđeno Granskim kolektivnim ugovorom" saopštio je šef poslaničkog kluba URE Miloš Konatar.

On je poručio da su to, nažalost, loše vijesti za prosvjetare i da URA osuđuje takav postupak parlamentarne većine, koja i dalje ignoriše obaveze koje Vlada Crne Gore ima prema prosvjetnim radnicima. On je dodao, da je tužno što ih time Spajićeva većina i dalje primorava da svoja prava traže na ulici.

"Čeka nas glasanje i na plenumu kada će se svi poslanici pojedinačno izjasniti da li podržavaju ili su protiv povećanja zarada prosvjetarima", zaključio je Konatar.ž