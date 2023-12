Ministar odbrane tvrdi da je bilo previše partijskog zapošljavanja.

Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da u tom resoru rade sveobuhvatnu analizu stanja, te da će nakon toga preduzeti konkretne korake u pravcu iskorjenjivanja zatečenih negativnih pojava. Upozorio je da političko zapošljavanje nije iskorijenjeno, te da će se tokom mandata truditi da stavi tačku na takve pojave. Krapović do sada nije pravio kadrovske rezove, ali najavljuje da će ih ipak biti u nekom narednom periodu, prenosi Cdm.

“Sistem je opterećen godinama za nama političkim pristupom kada se radi o kadriranju u Ministarstvi odbrane. To je naravno slučaj i sada. Nije to moglo biti iskorijenjeno do kraja ni u ovom prethodnom periodu od 2020. godine, a pogotovo ne u ovih mjesec koliko sam ja na čelu Ministarstva odbrane. Trudiću se da stavim apsolutno tačku na ono što su političko-partijske preferencije u sistemu odbrane. U prethodnom periodu toga je bilo previše”, rekao je Krapović u intervjuu Danu.

Prema njegovim riječima shodno takvom pristupu kadriranja unutar sistema odbrane došlo je do negativnih posljedica kroz čitav sistem i one se i danas vide i reflektuju, piše Cdm.

On naglašada da što se tiče menadžmenta, došao je relativno skoro i svi su dobili šansu da pokažu ono što znaju kroz svoj rad.

“Analiziram i kadrovsko stanje i ono što su problemi. Rekao bih da je zatečeni kadar na elementarno profesionalnom nivou. Vjerovatno da će u budućem periodu biti kadrovskih promjena. Vidjećemo na kojim mjestima će doći do promjena i da se njima garantuje unapređenje sistema. Međutim, još je rano da govorim o tome”, rekao je Krapović Danu između ostalog.