U Skupštini Crne Gore počela je rasprava o izboru tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kandidati koje je parlamentu predložio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu su Miodrag Iličković, Fikret Kurgaš i Dražen Medojević. Jedina kandidatkinja za vrovnu državnu tužiteljku je Maja Jovanović.

Za predložene kandidate trebaće dvotrećinska u prvom (glasovi 54 poslanika), odnosno tropetinska većina (49 poslanika) u drugom krugu glasanja na plenumu.

“Ne želim da nestane nijedna partija. Ali želim da svaka partija daje pozitivni doprinos. Ne želim da nabrajam proizvode DPS u Tužilaštvu. Vi ste proizašli iz komunističkog šinjela, mi ne. Vaš doskorašnji predsjednik bio posljednji borac da Crna Gora bude posljednje komunističko ostrvo u Evropi”, kazao je Radunović u polemici sa šefom Poslaničkog kluba DPS Andrijom Nikolićem.

Nikolić mu je kazao da više građana vjeruje u politiku koju DPS zagovara nego u politiku koju zagovara Radunović.

“Neko je sve vrijeme vodio Crnu Goru naprijed a neko je vukao nazad. Najvažnije je da se naša poltička vizija ostvaruje. To je najvažnije za građane Crne Gore. Mi živimo u državi koja je članica NATO, najbliža EU. Neko je radio na tome. Ko će biti na čelu DPS najmanje je važno jer je tu toliko kvalitetnih ljudi. Vidim da su sad mnogi požurili da organizuju kongrese. Vjerovatno da ih ovaj standard ne bi zapljusnuo i da ne bi svojim glasačima morali da objašnjavaju da li će i oni slijediti standard DPS-a”, naveo je Nikolić.

Poslanik SD-a Nikola Zirojević je danas poručio da je priču oko Sudskog savjeta obilježilo odsustvo dijaloga.

“Ovo su stvari koje bi morale biti iznad politike. I kad nas ne pozovete na dijalog mi ćemo biti na fonu koga što su interesi Crne Gore”, kazao je Zirojević.

Poslanik Nikola Camaj je najavio da će Albanski forum podržati kandidate za Sudski savjet.

Poslanik GP URA Dritan Abazović podržava predložene kandidate za Sudski savjet.

“Naknadna pamet u Crnoj Gori i parlamntarnoj većini. Sva tri kandidata su bila predložena i prije godinu ali nekome nije bio cilj da Crna Gora ide naprijed već da se opstruira”, kazao je on.

Prema njegovim riječima sudska grana vlasti je najnefikasnija grana.

“Sudove tresu afere. Mogu odluke da donese brže. Mi ćemo zbog neefikasnosti sudova imate ljude koji su optuženi za najteža krivična djela a završiće na ulici. To će biti rizik za Crnu Goru. Tek će ljudi vidjeti ko je dijelio pravdu u Crnoj Gori. Ljudi čitaju prepiske, a tek će ih biti”, poručio je Abazović.

Komentarišući to što skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu danas nije usvojio izvještaje direktora Uprave policije Zorana Brđanina Abazović kaže da je riječ o naknadnoj pameti.

“Upravni sud ima na hiljade predmeta. Zašto je odlučio da donese ekspresnu odluku u tom predmetu neka građani sude. Parlamentarna većina nije imala nikavu obavezu u tom slučaju. Radi se o političkoj igri. Nepoštenim odlukama igraju se igre zarad klanova u Crnoj Gori. Poniženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar, a Vlada ponizila svog ministra. U ovoj situaciji, kao i u SKY prepisci, onome što priča i što će da priča Vesna Medenica, imamo situaciju da neko pokušava da vrati sistem na staro. Mnogo je važno da se sve manjkavosti razobliče. Drago mi je što je bivši direktor Uprave policije ponizio parlament i Odbor jer ste odgovornost pokušali da adresirate nekom drugom. Biće prilike oko budžeta i premijerskog sata pa ćemo pričati”, rekao je Abazović, javlja CdM.

“Danas smo imali sjednicu Odbora za bezbjednost. Obaveza je razmatranje izvještaja o radu direktora policije. Nema političkog konteksta ili zakulisnog dogovora, već je to zakonska obaveza. Upravni sud je dao svoje mišljenje. Ova Vlada poštuje odluku suda. Ne postoje manevri da se izigrava pravda i ne poštuje Odluka suda. Ne slažem se da je direktor policije omalovažio Odbor, već možda preformulisao pokušao da omalovaži, i izglasali na Odboru da podnesemo prekršajnu prijavu i na taj način ćemo se odnijeti prema tom pitanju i poziva za sjednicu Odbora”, naveo je on.

Abazović je ponovio da mu je drago da građani vide nakndanu pamet svih njih zajedno.

“Smijenili smo Brđanina. Za ono što se desilo na Cetinju, vrlo visoko rizičnom događaju, gdje smo imali Veljovica koji udara svoje kolege, ali na sreću nijesmo imali žrtve, vi nijeste to htjeli danas da razmatrate. Kao za Brđanina i najave zaduživanja milijardu eura, koristimo priliku da vas vaki dan razobličavamo. Drago mi je da ste podnijeli prijave. Nije vam ni ministar dugo ostao na Odboru”, nagasio je Abazović.

Milan Knežević iz DNP-a je istakao da je bio jedini predsjednik Odbora za bezbjednost koji je tražio, a nije dobio podršku, da se direktor Uprave policije ne može izabrati bez podrške Odbora, re da je Abazović bio protiv.

“Pozivao sam dva ili tri puta Zdravka Krivokapića da dođe na Odbor, nije došao, a ja sam podnio prekršajnu prijavu protiv njega. Neko je pokušao da iskoristi Odbor zloupotrebljavajući tragediju na Cetinju. Tačno je ono što je rekao Laković da Abazović jedno vrijeme imao povjerenje u Brđaninu. Rekli ste da ćete napustiti Vladu tada ako budu smijenjeni Brđanin i Sergej Sekulović. Bitno da se utvrdi šta je nadležnost Odbora za bezbjednost i odbranu, a gdje počinje nadležnost Vlade, premijera i MUP-a”, istakao je Knežević.

Abazović je na to kazao da ne može da vjeruje da postoje ljudi da na tragediji žele da stiču političke poene.

“Tačno je da su Krivokapić i Miki Spajić tražili da smijene Brđanina i Sekulovića. Ja sam rekao smijenite ih. Čekao sam da se oglase, nijesu se oglasili. Nisu stali iza svojih odluka. Zato mislim da su to bile spletke. Sada je ista situacija. Najave prodaju akcija EPCG pa kažu da nisu, najave poskupjenje struje, pa onda kako to nisu mislili… Pa što to nijesu rekli ljudima u kampanji. Ista politika Krivokapića. Neko se skrivao iza crkve, a neko iza kriptovaluta. To je jedina razlika”, tvrdi Abazović, prenosi CdM.

Laković je dodao da je saglasan da direktor Uprave policije odgovara Vladi ali da se to mora normirati.

“Mi na Odboru ne smjenjujemo nikoga, već cijenimo Izvještaj”, pojasnio je Laković.

Knežević je proceduralno kazao da je ranije tražio da se bez saglasnosti Odbora za bezbjednost ne može postaviti direktor Uprave policije.

“Da sam ja na čelu Odbora Zoran Brđanin bi morao da dođe na Odbor. Što se tiče belvederske noći zvao me Jakov Milatović i kazao da me traži profesor (Krivokapić). Svi smo se okupili. Zvao je da dođem ja i Andrija. Oko dva poslije pola noći stižem, tamo su bili Dejan Vuškić i Milatović, i kažu da je u toku puzajući državni udar, da ste vi svi napustili vladu. Mi smo rekli Zdravku da sačeka za rekonstrukciju “vruć si.” Gospodine Abazoviću rekli smo Zdravku da ima našu podršku za sve sto odluči. U ponedjeljak je kazao da je poslao dopis za smjenu Brđanina i Sekulovića i rekao da gledamo pres u 18h. Čekali da gledamo pres, njega nema, ja kazem Andriji da cčekamo do 22. Oko 22 dobijamo poruku od Zdravka da mora da sačeka. Onda ste vi ulećeli ka Gatuzo i podržao vas je DPS. Mi nismo trgovali, a znali smo da je Krivokapić vruć”, rekao je Knežević.