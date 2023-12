"Znam da se oni ne slažu, komuniciraju mejlom, dakle ne pričaju lično. Čitava Podgorica zna da Novović i Šuković ne pričaju, ne slažu se, nemaju iste poglede na mnoge stvari", istakao je Zečević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podsjetimo, ministar pravde Andrej Milović je saopštio da će napustiti funkciju ako na čelu Specijalnog policijskog odjeljenja ostane Predrag Šuković, prenosi RTCG.

Na pitanje hoće li na čelu SPO ostati Predrag Šuković, Milović je rekao da neće.

“Ne. Predrag Šuković, na osnovu svega što je radio protiv PES-a i njegovog lidera, učešća u aferi ,,Do Kvon“, pa do mnogih afera u kojima je pratio Dritana Abazovića ne može više ostati u bezbjednosnom sektoru”, kazao je ranije ministar Milović.

Osvrćući se na te navode, Zečević kaže da su iznijete činjenice.

"To su činjenice, i ministar pravde Andrej Milović je iznio nepobitne činjenice, međutim, problem je što Novović to nije javno kazao. On je kazao da od njega zavisi i to je apsolutno tačno, i što je rekao Vukas Radonjić da po zakonu to mora da potvrdi glavni specijalni tužilac", kazao je Zečević.

"Rekao bih da je Milović žrtva činjenice da čovjek govori istinu i ono što svi znaju", istakao je Zečević.