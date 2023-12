Priču o tajanstvenom vlasniku automobila ,,lamborgini“, vrijednog više od 300 hiljada eura, ,,koju vozi jedan od bivših policijskih službenika“ pokrenuo je prije dva dana - pozivajući se na ,,operativne podatke“ - vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Uz punu moralnu, krivičnu i svaku drugu odgovornost ističem da ni ja, ni bilo ko iz moje uže ili šire porodice nikada nijesmo posjedovali ni koristili automobil ,,lamborgini“, kako su to objavile jedne dnevne novine i kako je to besprizorno tvrdi funkcionerka GP Ura – kazao je za Pobjedu Duško Golubović, dugogodišnji funkcioner u bezbjednosnom sektoru, koji je juna ove godine, kao glavni policijski inspektor, na lični zahtjev tražio prestanak radnog odnosa u Upravi policije i penzionisao se početkom avgusta.

Ta ,,senzacionalna“ informacija se pojavila u sklopu teksta o sukobima u Vladi oko smjena jednog broja ljudi u vrhu bezbjednosnog sektora, koju je dan ranije na sjednici Vlade pokrenuo ministar pravde Andrej Milović, visoki funkcioner Pokreta ,,Evropa sad“. Tada su se funkcioneri Demokrata, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, oštro suprotstavili promjenama u vrhu bezbjednosnih službi, optužujući Milovića da se ,,miješa u sektor koji pripada Demokratama“.

"Milović stao u zaštitu ,,svog šefa“ nakon što je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić izjavio da je bivši agent Agencije za nacionalnu bezbjednost i službenik Uprave policije Duško Golubović kupio auto od 300.000 eura", kazala je Vuković.

"Ni tada me to nije iznenadilo. Ni sada me ne iznenađuje prozivanje mog imena i prezimena. Dvije novinarke tih dnevnih novina duži period, u kontinuitetu iznose gnusne laži na moj račun, želeci da me profesionano i ločno diskredituju, kao i moju porodicu", kaže Golubović.

Napominje da je simptomatično što njegovo ime nije pomenuo Nikola Terzić, nego, dan kasnije upravo medijski koncern Vijesti.

"Taj medij navodi i moje navodne veze sa ministrom pravde Andrejom Milovićem. Gospodina Milovića ne poznajem niti sam ikada imao bilo kakav poslovnu saradnju ni lični kontakt, osim što iz građanstva znam o kome se radi", tvrdi Golubović.