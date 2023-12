Tihi sukob Spajićeve i Bečićeve partije o čelnicima sektora bezbjednosti. Dvije strane načelno dogovorile da Brđanina bar privremeno vrate na čelo policije zbog odluke Upravnog suda

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Između Pokreta Evropa sad i Demokrata tinja sukob oko izbora čelnika u Upravi policije, koji je dodatno produbljen jučerašnjim iznenadnim zahtjevom ministra pravde Andreja Milovića (PES) da se na sjednici Vlade interno raspravlja o stanju u bezjednosnom sektoru, tvrde izvori Vijesti.

Prema tim informacijama, Milović je pitanje stavljanja te vanredne tačke na dnevni red pokrenuo bez konsultacija i znanja ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića (Demokrate), u čijoj je primarnoj nadležnosti to pitanje.

Izvor Vijesti tvrdi da je ministar pravde, od partijskog kolege i premijera Milojka Spajića dobio odriješne ruke da u ime PES-a dogovara, ali i traži hitne smjene u vrhu bezbjednosnog sektora.

“Milović je na sjednici Vlade imperativno tražio da sa funkcija hitno odu v.d. direktor Uprave policije Nikola Terzić, šef Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić”, rekao je sagovornik Vijesti.

Zbog prvih disonantnih tonova u novoj vlasti sinoć je organizovan neformalni sastanak u Vladi između predstavnika Demokrata i PES-a, ali se najprije navodno nije mnogo odmaklo od početnih pozicija i obostranih zahtjeva. Kasnije su načelno dogovorili da ispoštuju odluku Upravnog suda i da Brđanina bar privremeno vrate na čelo policije.

Izvor lista pojasnio je da je Milović problematizovao ulogu trojke kojoj želi da vidi leđa - Terzić, prema njegovim riječima, poslije 30 dana nove Vlade ne može više ostati na funkciji jer je “čovjek URA”, Šukoviću zamjera navodno učestvovanje u kreianju afere Do Kvon, dok je Milić bio nijemi saučesnik u svemu što je “Abazovićev kabinet napravio PES-u” tokom vladavine...

Milović je, prema nezvaničnim infomacijama, saopštio da Šuković duži vremenski period nije u dobrim profesionalnim odnosima sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem. Vijesti nemaju potvrdu tih informacija, uprkos zvanično poslatim pitanjima.

Prema članu 26 Zakona o specijalnom tužilaštvu rukovodioca SPO postavlja direktor Uprave policije, ali uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca. To znači da bez saglasnosti Novovića smjena Šukovića, koji zagovara PES, neće biti moguća.

Vijestima je rečeno da je potpredsjednik Vlade za bezbjednost Aleksa Bečić na jučerašnjoj sjednici burno reagovao na Milovićeve zahtjeve, rekavši da neće dozvoliti da im bilo ko diktira ključne pozicije u Upravi policije. Obrazložio je da je koalicionim sporazumom o formiranju vlasti dogovoreno da Demokratama pripadne rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova, u čijem je sastavu i ta institucija.

Demokrate su, tvrdi izvor, negodovale zbog pitanja smjene Šukovića, navodeći da to ne dolazi u obzir, apostrofirajući šta je sve taj policijski sektor uradio pod vođstvom Šukovića u posljednjih godinu i po.

Osim toga, pitali su Milovića zbog čega se on kao ministar pravde miješa u bezbjednosni sektor - kad to nije njegova nadležnost, naglašavajući da ni po koju cijenu neće dozvoliti “razbijanje SPO”.

Milović mu je, prema istim informacijama, odogovorio da i posljednje popunjavanje funkcija u Upravi policije ima pečat URA a ne Demokrata. Spajić je, zatim, rekao da je sa Bečićem ranije usmeno dogovorio da će premijer voditi glavnu riječ o ključnim pozicijama u UP i ANB i da će neće dozvoliti da šef polcije ubuduće bude “engleska kraljica”, a da policijom rukovode kadrovi po dubini.

Javna polemika oko tog pitanja počela je preksinoć - objavom informacije da će PES za vršioca dužnosti šefa policije predložiti Vojislava Dragovića, na šta je ekspresno reagovao Šaranović - poručivši da taj policajac nema njegovu podršku.

Drugi sagovornik Vijesti tvrdi da će Demokrate, kada dođe vrijeme za to, kolegama iz vladajuće parlamentarne većine predložiti dva-tri imena potencijalnih kandidata, o kojima će morati naći kompromis.

Šaranović je juče i javno poručio da su konstituenti vlasti saglasni da mora doći do promjena na čelu UP, ali i naglasio da neće dozvoliti uplitanje politike u to bitno pitanje.

“Interesuje me profesionalizam. Smatram sebe najodgovornijim u realizaciji ideala, a to je da ne dozvolim upliv politike u kadrovanje. To je segment oko kojeg nećemo pratiti bilo kakve kompromise, jer su nam dva direktora i jedan pomoćnik direktora u zatvoru”, naglasio je na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u organizaciji MANS-a.

Istovremeno je pojasnio da je Crnoj Gori na toj poziciji potreban čovjek koji je simbol za profesionalizam i integritet.

“Onog trenutka kada svi članovi Vlade koji odlučuju o tome budu postigli konsenzus oko tog lica, ja ću staviti potpis na to ime. Kao ministar nosim veliku odgovornost i spreman sam da na istu odgovorim onako kako je propisano u zakonu i onako kako to definiše aktuelni društveni trenutak u Crnoj Gori”, poručio je Šaranović.

On je dodao da su svi policijski službenici, koji ispunjavaju uslove za direktora Uprave policije, slobodni da predstave sebe i rezultate.

Više izvora Vijesti saopštilo je da su iz PES-a i juče na sastanicima u Vladi potencirali Dragovićevo ime kao privremeno rješenje za šefa UP, a da se na javnom konkursu najbolji kandidat izabere za prvog policajca.

Prema tim informacijama, Demokrate su istovremeno licitirale sa nekoliko “svojih” imena, ali su svi ostali na svojim stranama.

Prema članu 9 Zakona o unutrašnjim poslovima direktora policije, na osnovu javnog konkursa imenuje i razrješava, a na predlog ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Predlog za imenovanje direktora Vlada dostavlja Skupštini radi davanja mišljenja o predloženom kandidatu.

Direktor ne može biti član političke partije, niti politički djelovati, a za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

“U slučaju razrješenja direktora prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar će, uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora, najduže na period od šest mjeseci”, piše u Zakonu.

Direktor policije podnosi nadležnom radnom tijelu Skupštine poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra.

“Ukoliko nadležno radno tijelo Skupštine ne prihvati izvještaj o tome će obavijestiti ministra koji može pokrenuti proceduru razrješenja direktora policije prije roka na koji je imenovan”, navodi se u Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić kazao je da se ne osjeća prijatno kad “dođe u posjed informacija o kolegama koji su radili za kriminalne grupe”.

“Sinoć sam dobio informaciju da je jedan od bivših službenika kupio vozilo od 300.000 eura, a do juče je nosio policijsku značku. Radi se o operativnim podacima”, kazao je Terzić na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u Podgorici koju je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

“Vijesti” u Upravi policije saznaju da su operativci dobili podatak da je nedavno bivši agent ANB-a i službenik Uprave policije Duško Golubović kupio “lamborgini” vrijedan najmanje 300 hiljada eura.

Golubović je ljetos podnio zahtjev menadžmentu Uprave policije za prestanak radnog odnosa u policiji sa pravom za odlazak u penziju. Golubović je 12. juna ove godine dostavio zahtjev za prestanak radnog angažovanja u Upravi policije, odnosno Sektoru za borbu protiv kriminala, čiji je službenik bio od 1. avgusta 2019. godine.

Prije toga je godinama bio agent ANB-a.

Formalno-pravno Brđanin je direktor UP

Dvije strane sinoć su dogovorile da ispoštuju odluku Upravnog suda i Brđanina bar privremeno vrate na čelo policije

U jeku političkog dogovora oko ključnih pozicija u bezbjednosnom sektoru stigla je juče i presuda Upravnog suda, koji je poništio i drugo rješenje o razrješenju bivšeg direktora te institucije.

Upravni sud donio je presudu u sporu pune jurisdikcije, što znači da predmet neće biti vraćen na ponovno odlučivanje Vladi, pa je formalno-pravno Brđanin i trenutno direktor Uprave policije.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović juče je rekao da Brđanina neće vraćati u fotelju prvog policajca, ali je izgleda došlo promjene.

Kako je u ovom postupku tužena Vlada, koja imenuje i razrješava direktora UP, ministar unutrašnjih poslova nema nikakvu pravnu ulogu u rješavanju ovog spora.