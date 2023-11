Iz najjače opozicione partije kaže da će nakon raspisivanja izbora kandidati voditi kampanju, da bi ona trebalo da traje do mjesec, da će po njenom završetku uslijediti izborni dan, proglašenje rezultata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kandidaturu za lidera DPS-a zasad najavio samo Danijel Živković, koji je nedavno rekao da će je podnijeti jer vjeruje "da bi svako odstupanje s pozicija značilo potpunu neodgovornost i izbjegavanje izazova"

O novom vođstvu Demokratske partije socijalista (DPS) odlučivaće, na neposrednim izborima, oko 20 hiljada članova te stranke, prenose Vijesti.

Izvor iz DPS-a kaže da je postupak reevidencije članstva pri kraju, i da bi uskoro trebalo da budu raspisani izbori za predsjednika i potpredsjednike partije. On ne isključuje mogućnost da izbori budu održani do kraja godine, ali ističe da je najizglednije da budu sprovedeni do kraja januara 2024.

To bi trebalo da bude prvi put da se u Crnoj Gori kormilo neke stranke bira neposredno, glasovima članstva, a ne partijskih delegata.

Takvu praksu imaju hrvatski HDZ (Hrvatska demokratska zajednica) i SDP (Socijaldemokratska partija), te srpski DS (Demokratska stranka).

Izvor iz DPS-a rekao je da će, pošto izbori budu raspisani, krenuti prijave kandidata za funkcije u rukovodstvu. Navodi da neće biti ogrničavanja broja kandidata, a da je u toku definisanje pravila o kandidaturi i sprovođenju izbora.

Sagovornik tvrdi da će DPS-ovi unutarstranački izbori biti slični bilo kojim drugim izborima u Crnoj Gori.

“Nakon raspisivanja izbora, kandidati će sprovoditi kampanju u kojoj će predstaviti svoju viziju razvoja DPS-a. Još preciziramo uslove o organizaciji kampanje i njenim finansijskim aspektima. Ona bi trebalo da traje do mjesec. Po njenom završetku, uslijediće izborni dan tokom kog će članovi moći u opštinskim odborima da glasaju o kandidatima. Izborna komisija će potom proglasiti rezultate izbora, a novo rukovodstvo se obratiti javnosti”, objašnjava on, pišu Vijesti.

Kandidaturu za predsjednika najjače opozicione partije zasad je najavio samo vršilac dužnosti (v. d.) šefa DPS-a Danijel Živković, koji je nedavno saopštio da će je podnijeti jer vjeruje “da bi svako odsutpanje s pozicija značilo potpunu neodgovornost i izbjegavanje izazova”. Rekao je da nema saznanja o eventualnim drugim kandidatima za lidera DPS-a, dodajući da bi bilo dobro da ih bude više.

Zasad nema ni najava o kandidaturama za potpredsjednike. DPS trenutno ima četiri potpredsjednika - Ivana Vukovića, Jevta Erakovića, Sanju Damjanović i Abaza Dizdarevića.

Neposredni izbori unijeti su u Statut DPS-a u januaru 2021, na vanrednom kongresu stranke. Prema tom dokumentu, trebalo je da budu održani najkasnije do 24. januara ove godine, a doskorašnji predsjednik te stranke Milo Đukanović najavljivao ih je i za 2022. Iz DPS-a su objašnjavali da unutarstranački proces nije sproveden u predviđenom roku zbog priprema za proljetos održane predsjedničke i parlamentarne izbore, prenose Vijesti.

Đukanović je nakon poraza na predsjedničkim izborima i povlačenja sa čela DPS-a najavio neposredne izbore u roku od tri mjeseca od parlamentarnih, održanih 11. juna. No, ni po isteku tog roka nije ih bilo.

Živković je nakon toga tvrdio da je rok zapravo tri mjeseca od proglašenja konačnih rezultata državnih izbora (proglašeni 14. jula), ali unutarpartijski izbori ni tada nisu održani.

Izvor iz DPS-a kaže da taj postupak nije mogao biti obavljen tada zbog pitanja popisa stanovništva.

Đukanović je na čelu DPS-a bio od 1998. do aprila ove godine. Nakon njegove ostavke, Glavni odbor (GO) partije odredio je Živkovića za privremenog šefa. Đukanović je tada kazao da je DPS iznjedrio potpuno novu generaciju ljudi koji su u vrhu stranke, i da je Živković “jedan od najmarkatnijih ljudi te srednje, mlade generacije”.

Živković je prije nekoliko dana kazao da su reforme u DPS-u započete još 2016. godine, kad su, kako je naveo, omogućili mlađim ljudima da budu poslanici, a da je sad, kako je istako, “red da nova generacija političara odgovori na izazove pred kojima je naše društvo”, pišu Vijesti.

Neposrednim izborima bi da motivišu i članstvo i stranačke prvake

Izvor “Vijesti” iz DPS-a kaže da u toj partiji razmišljaju da nakon neposrednog biranja vođstva na isti način odaberu i stranačka rukovodstva u opštinama.

Poručuje da je cilj toga da članovima DPS-a omoguće što veću participaciju u donošenju važnih odluka, te da stranačke prvake obavežu na “kompetitivnost i veći rad”.

U Statutu DPS-a piše da predsjednika opštinskog odbora biraju neposredno članovi partije s prebivalištem u opštini, opštini u okviru glavnog grada, glavnom gradu i prijestonici, u skladu sa Statutom i posebnim pravilima koje donosi GO.