On se nada da će Skupština to radno tijelo formirati do kraja godine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pokret Evropa Sad početkom decembra uputiće predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću inicijativu za formiranje Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, saopštio je poslanik te partije Vasilije Čarapić.

"Kao nova politička stranka koja u samo godinu dana učestvovala u tri velika izborna ciklusa, na vlastitom primjeru smo vidjeli sve nedostatke izbornog zakonodavstva. Prvo, imali smo opstrukciju formiranja vlasti u Podgorici i Pljevljima u trajanju pola godine imali smo diskvalifikaciju Milojka Spajića iz predsjedničke trke, ali i odgađanje proglašenja konačnih rezultata parlamentarnih izbora na skoro mjesec dana", istakao je Čarapić.

Politička nestabilnost koja je pratila prethodni saziv parlamenta u mnogome je uticala na rezultate odbora, naveo je Čarapić za Radio Crne Gore. Stoga, kako je dodao, novi odbor čeka veliki posao, prenosi RTCG.

Iako je zbog komplikovane političke situacije obustavljen rad tog tijela, bivša članica i podpredsjednica Pokreta za promjene Branka Bošnjak smatra da, ukoliko bude političke volje, neće trebati mnogo vremena za stvaranje korektnog i fer izbornog zakonodavstva.

Razlog je, kako je kazala, jer su započeti i odrađeni mnogi poslovi na tom polju. Zabrinjavajuće je, kako je dodala za naš Radio, što premijer Milojko Spajić u ekspozeu kao ni predsjednik Skupštine Andrija Mandić u svom izlaganju nisu detaljnije govorili o toj temi.



"To je ono što su čini mei se sve partije potencirale tokom izborne kampanje kao nešto što hitno trebad a se rješava. Hoću da vjerujem da je riječ o slučajnom propustu", istakla je Bošnjak.

Problematično je smatra saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje Damir Suljević, što se pitanje izborne reforme još uvijek nije pomenulo.

"To je proces koji će trajati vrlo dugo. Ukoliko želimo da ga sprovedemo kako treba, i stoga bi trebalo što prije formirati Odbor kako bi se do kraja mandata ovog skupštinskog saziva došlo do nekih odgovarajućih rješenja", istakao je Suljevuć.

Srž problema predstavlja Zakon o registru prebivališta i boravišta, naglasila je Bošnjak.

Dodala je da se treba zalagati i za otvorene liste, kao i uvođenje uređaja koji prepoznaju otisak prsta na biračkim mjestima.

Suljević je istakao kao i druga pitanja koja su od značaja za izbornu reformu, prenosi RTCG.

"Vjerujem da bi se trebalo raditi na tome da se profesionalizuji Izborne komisije. Takođe, pitanje na koji način osobama sa invaliditetom može biti omogućeno da na bolji način ostvaruju svoje pravo glasa".

Nada se Suljević da će i u odboru koji bude formiran za vrijeme novog saziva Skupštine biti mjesta za predstavnike nevladinog sektora. kako bi se kroz šire učešće javnosti došlo do najboljih rješenja.