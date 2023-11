Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio da će se na popisu izjasniti kao Crnogorac, ali da govori srpskim jezikom.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

On je u emisiji u emisiji Press plus na Adria televiziji rekao da će se na popisu izjasniti isto kao 2011. godine i kako se njegova porodica izjasnila.

“Po nacionalnoj pripadnosti sam Crnogorac, a govorim srpskim jezikom”, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima proces formiranje vlade je pokazao da je Crna Gora političko društvo.

“Imamo pet potpredsjednika vlade. Mislim da nije ni premijeru Milojku Spajiću bilo lako, da su zahtjevi mnogih političkih subjekata bili preveliki, mislim da je i on to mogao mudrije da ispregovara. U svakom slučaju, nije dobro imati vladu sa pet potpredsjedničkih mjesta”, kazao je on, javlja Adria TV.

Što se tiče vanjske politike, pozicija Crne Gore je, kaže, njegovim izborom za predsjednika ojačana.

“Sa velikom željom da unaprijedim imidž Crne Gore, koji je bio uzdrman zbog afera, zbog sporosti u reformama, radim na unapređenju naše pozicije, ubrzanju našeg evropskog puta, dobrosusjedskih odnosa”, istakao je Milatović.

Osvrnuo se i na izvještaj o napretku, ocjenjujući da on dobro oslikava stanje.

“Ali često izostaju velike stvari koje je Crna Gora uradila u prethodnom periodu”, naveo je Milatović.

Kako je dodao, u Crnoj Gori je urađeno mnogo u domenu političkih promjena.

“Mi nikada u istoriji nismo na izborima promijenili vlast do 2020. godine. U međuvremenu, već imamo treću vladu, demokratski smo sazreli”, ukazao je on.

“Pravosuđe bar djelimično očišćeno”

Naše pravosuđe je, istakao je, bilo politički zarobljeno.

“Čitali smo svi dokazni materijal i SKY aplikacije, bilo je rukovođeno ljudima koji su morali da se u ime građana bore protiv mafije, a koji su suštinski bili dio te mafije. Mi smo, barem djelimično, te ljude “očistili” iz našeg pravosuđa”, naglasio je Milatović, prenosi Adria TV.

Mi, rekao je, ne reformišemo pravosuđe zbog Evrope.

“Reformišemo ga zbog građana u Crnoj Gori jer oni zaslužuju i traže pravdu”, poručio je.

Smatra da bi u narednom periodu trebalo da dođe do ukrupnjavanja naše političke scene.

“Siguran sam da mnogi građani baš i ne znaju razliku između partije X i partije Y u Crnoj Gori”, dodao je.

“Birao sam savjetnike da budu pametniji od mene”

Komentarišući politička zapošljavanja, on je rekao da pretpostavlja da je “jedini čovjek u zemlji koji u svom timu nema nijednog člana koji trenutno ima partijsku knjižicu”.

“Birao sam savjetnike tako da budu pametniji od mene u oblastima u kojima me savjetuju… Svi su birani u odnosu na svoje profesionalne angažmane, reference i ja sam ponosan na to, što nije slučaj kod mnogih drugih političkih funkcionera”, naveo je.

Kada je riječ o broju zaposlenih u javnoj upravi, kazao je, u jednom trenutku će neko morati da napravi rez.

“Sistem će postati neodrživ, ako već nije”, ocijenio je.

“Ušao sam u politiku da bih zemlju uveo u EU”

Ušao je, kaže, u crnogorsku politiku kako bi zemlju uveo u Evropsku uniju.

“Mislim da ću u tome uspjeti. Naravno, ja to ne mogu sam da uradim, potrebna mi je pomoć i mislim da ću je imati i od Skupštine i od Vlade”, istakao je.

Nada se i da će nova vlada pomoći da se u potpunosti normalizuju odnosi sa Srbijom.

“Zato što je to normalno, prirodno i građani to od nas očekuju”, naglasio je.

Očekuje da bi 2028. Crna Gora mogla postati članica Unije.

“To je ambiciozan cilj, koji je i realan”, dodao je Milatović, ističući da je to najveći zajednički imenilac najvećeg broja građana Crne Gore.

Evropske i međunarodne partnere, kaže, uvažava.

“Ali ja sam, a mislim da sam to i pokazao, čovjek koji je u potpunosti suveren u donošenju odluka. Ja u politici ne dugujem nikome ništa, jedino građanima koji su me u velikom broju izabrali da budem predsjednik”, dodao je Milatović, ističući da to da li prima instrukcije od bilo koga – najbolje vide građani.

“Pravda da stigne svakoga ko se ogriješio”

Volio bi, napominje, da ruka pravde stigne svakoga ko se ogriješio o pravdu.

“Mislim da je dužnost svih nas funkcionera, a prvenstveno poslanika, da što prije izaberu ljude od integriteta, časne borce protiv organizovanog kriminala i korupcije i onda njima ostaviti, tužilaštvu i sudstvu, da procesuiraju svakoga ko se ogriješio o pravdu, pa i Mila Đukanovića i Jakova Milatovića”, kazao je predsjednik, javlja Adria TV.

Očekuje da pravda dođe.

“Predsjednik ne hapsi, premijer ne hapsi, to rade tužilaštvo i policija i pravosudni organi”, poručio je Milatović.

“Drago mi je što je Vlada formirana”

Ne bi, kaže, davao preveliki značaj njegovim postupcima u formiranju vlade.

“Suštinski smo skoro došli do trenutka kada se možda i neće formirati, što bi bilo loše, jer bi to značilo nove izbore. Drago mi je što je formirana, što je premijer moj kolega Milojko Spajić. Mislim da je on čovjek koji nesporno ima najveći legitimitet da vodi vladu”, dodao je.

Vladi, kazao je, treba dati nekih 100 dana da vidimo kako će se pokazati.

“Ja ću se prema svakoj vladi odnositi vrlo principijelno na osnovu tri ključna vanjskopolitička prioriteta: 1. ubrzanje EU puta, 2. dobrosusjedski odnosi i 3. kredibilno NATO članstvo, te tri prioriteta na unutrašnjem planu: 1. vladavina prava, 2. povećanje ekonomskog standarda građana (plate, penzije, socijalna davanje) i 3. stvaranje zemlje jedakih šansi za sve”, naglasio je Milatović, dodajući da Vlada u predsjedniku Crne Gore ima prijatelja za sve dobro što želi da uradi za Crnu Goru.

“Spajić na predsjedničkim izborima diskvalifikovan vjerovatno na pravdi Boga”

Komentarišući protekle predsjedničke izbore, kazao je da je njihov kandidat, Milojko Spajić, bio diskvalifikovan vjerovatno na pravdi Boga.

“Trebalo je ući u tu trku, za dvije sedmice napraviti rezultat, u političkom smislu se izboriti sa Mandićem, Bečićem, Đukanovićem. Srećan sam što sam, uz podršku sjajnih ljudi u partiji i, prije svega, slobodnih građana, uspio tome. Mislim da sam time negdje i trasirao put da premijer sada bude Spajić”, rekao je Milatović, prenosi Adria TV.

Nije, priznaje, bio pretjerano zadovoljan rezultatom PES-a na parlamentarnim izborima.

“Bio je znatno manji nego na predsjedničkim izborima, ali zadovoljan sam što je PES na kraju dobio povjerenje da ima mandatara i sada premijera”, poručio je.

“Spajić dobronamjeran čovjek koji ima mnogo da ponudi Crnoj Gori”

Kazao je i da se on i Spajić slažu, a ima stvari i u kojima se ne slažu.

“Mislim da će period pred nama pokazati kako ćemo funkcionisati u ulogama predsjednika države i Vlade, mislim da smo dobro funkcionisali kao ministri. Želim mu punu sreću, ali i malo više strpljenja, inkluzivnosti, nejednostranih poteza. Mislim da će to biti ključ njegovog dobrog uspjeha i PES-a i Crne Gore”, naveo je.

On i Spajić, rekao je, imaju redovnu komunikaciju.

“Obojica smo veoma zauzeti… Negdje sad manje imamo ovu partijsku komunikaciju, a više ovu predsjednik-premijer, očekuju nas veliki izazovi”, istakao je Milatović, javlja Adria TV.

Priznao je da, naravno, postoje određena neslaganja.

“Mislim da iz njih treba da izađemo pametniji”, ocijenio je Milatović.

Bez obzira na sve, kako je rekao, male razlike, Spajić je dobronamjeran čovjek koji ima mnogo da ponudi Crnoj Gori, prenosi Adria TV.

“Ali svako mora da uči iz svojih grešaka i da svakog dana bude bolji nego što je bio juče”, ukazao je predsjednik.