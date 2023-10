Premijer je rekao da je pitanje za mandatara Spajića da li će se najavljeni popis odložiti ili ne, kao i zašto se ne izjašnjava oko toga. "Ova Vlada je sa svim velikim pitanjima koja je imala u agendi završila. Popis možemo da sprovedemo", kazao je on

Izvor: MONDO/ Nikoleta Vukčević

Predsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović je, na pitanje da li će ta stranka podržati izbor lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića za predsjednika parlamenta, rekao da URA nije učestvovala u pregovorima za stvaranje vlade i nove skupštinske većine, pišu Vijesti.

"Od momenta kad se izabere nova vlada i skupštinska većina, mi ćemo biti opozicija. Zašto bismo podržali kad nismo dio većine? Ti koji stvaraju većinu i glasaju", rekao je Abazović novinarima.

"Pitajte Spajića zašto se ne izjašnjava oko popisa"

On je rekao da je pitanje za mandatara Milojka Spajića da li će se najavljeni popis stanovništva odložiti ili ne, kao i zašto se ne izjašnjava oko toga.

"Ova Vlada je sa svim velikim pitanjima koja je imala u agendi završila. Popis možemo da sprovedemo, kao i svako teško pitanje koje smo sproveli u djelo... Ako se izaberu u četvrtak - bujrum, u petak mogu da donesu odluku o popisu, ako to bude u ponedjeljak, mogu donijeti odluku u utorak."

"Troškovi puta u Njujork pet puta manji nego prošle godine"

Abazović je, na pitanje TV Vijesti zašto se kriju ukupni troškovi puta u Njujork na sjednicu Generalne skupštine UN, Abazović je rekao da može da govori o troškovima vladine delegacije, prenosi portal Vijesti.

"Za troškove puta delegacije predsjednika države, imate instituciju, obratite se. Naši troškovi su koštali pet puta manje nego prošle godine", ukazao je predsjednik Vlade.

Pojasnio je, upitan kako je moguće da je obezbjeđenje potrošilo više novca nego članovi Vlade, iako je "razlika u samo jednoj osobi, a 10.000 eura je razlika", da troškove obezbjeđenja plaća Uprava policije.

"Kako oni rade buking, te stvari koje su tehničke, ja ne znam. (...) Opet vas upućujem na generalnog sekretara, sve je transparentno, to su pare građana Crne Gore. (...) Sve što se tiče institucije Vlade ću vam dostaviti. Za druge institucije imate druge adrese", naveo je on.

Uptan da li mu je logično da obezbjeđenje potroši 10.000 više nego članovi Vlade, rekao je da mu je "logično da se ponašamo kao svaka druga država".

"U Izraelu ima još državljana Crne Gore, najvažnija nam je njihova bezbjednost"

Novinarka TV Vijesti upitala je Abazovića da li Crna Gora podržava Izrael u sukobu sa Hamasom i podsjetila da je juče, na protestu u Podgorici, upućen poziv nadležnima da se osudi, kako su rekli demonstranti, genocid u Gazi, pišu Vijesti.

Abazović je rekao da Vlada vodi "principijelnu i poštenu politiku" koja promoviše poštovanje ljudskih prava i sloboda svuda u svijetu.

"Vlada je donijela odluku da podrži civile u Palestini, uplati humanitarnu pomoć i mislim da će tokom ove nedjelje to biti realizovano. Suma neće biti prevelika, ali to je pokazatelj da ne ulazimo u arbitriranje u vezi sa velikim političkim situacijama, posebno ratnim, ali smo spremni da svima izađemo u susret. Vlada ne može da podrži terorističke napade od strane bilo koga i ubijanje nevinih ljudi. Znate kako je počeo ovaj konflikt. Mi vodimo principijelnu politiku i tako ćemo nastaviti da se ponašamo. Najvažnija nam je bezbjednost naših građana, ima ih još u Izraelu. Ljudi mogu da se okupe da podrže jednu ili stranu, da li je to produktivno ili ne, to je druga strana priče. Mi ćemo uplatiti pomoć, država Crne Gore nije ćutala, ni Vlada. Imali smo zahtjev NVO, izašli smo u susret, opet bismo to uradili, shodno mogućnostima. Nećemo ćutati na potrebu ljudi da imaju vodu, ljekove, osnovne životne namirnice jer su se našli u katastrofi", rekao je premijer.

"Ako su bilbordi Vlada, mogu nam se obratiti"

Abazović je, na pitanje da li će odgovoriti na protestnu notu Hrvatske oko kampanje portala IN4S u vezi sa popisom, rekao je da je Crna Gora suverena država koja sama donosi svoje odluke, prenosi portal Vijesti.

"Nema potrebe da bilo ko iz regiona i svijeta tretira posebno pitanja koja su unutrašnjeg karaktera Crne Gore. Jesu li bilbordi Vlada? Ako jesu, mogu se obratiti Vladi Crne Gore", poručio je on.