Generalna sekretarka Prave Crne Gore Aleksandra Deletić podnijela je danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv predsjednika Socijaldemokrata (SD) Damira Šehovića.

Izvor: Vlada Crne Gore/gov.me/S. Matić

Oni su istakli da je Šehović na ovaj način pozvao građane da bojkotuju predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori što je direktno i nedvosmisleno pozivanje na kršenje Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, pišu Vijesti.

Kako se saopštili iz te partije, prijava je podnijeta zbog "osnovane sumnje" da je Šehović počinio krivično djelo pozivanje na otpor.

"Deletić je podnijela krivičnu prijavu zbog toga što je dana 18.10.2023. godine Damir Šehović, predsjednik političke partije Socijaldemokrate Crne Gore u izjavi za medije, dakle javno i unaprijed neodređenom broju lica, kazao da poziva građane na bojkot popisa stanovništva u Crnoj Gori. 'Zato pozivamo, a to ćemo činiti i u narednim danima, sve naše građanke i građane, posebno one koji su sebe ugradili u njene temelje, da ne podlegnu pritiscima i užasnoj propagandi kojoj su izloženi, da razumiju da ovo nije pitanje partija nego države i vrijednosti na kojima počiva, i da baš zbog toga u periodu sprovođenja popisa vrata njihovih domova za popisivače budu zatvorena', lider SD-a dalje dodaje: 'Da su mudriji davno kazali da kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost", navodi se u saopštenju.

"Član 378 Krivičnog zakonika Crne Gore u stavu 1 propisuje da ko druge poziva na otpor ili na neposlušnost prema zakonitim odlukama ili mjerama državnih organa ili prema službenom licu u vršenju službene radnje, kazniće se zatvorom do tri godine; dok je stavom 2 člana 378 krivičnog zakonika propisano da ukoliko je usljed djela iz stava 1 ovog člana došlo do nesprovođenja ili znatnog otežavanja sprovođenja zakonite odluke ili mjere državnih organa, učinilac će se se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina", piše u saopštenju.

"Kako je na osnovu navedenog nedvosmisleno, a postupajući na gore opisan način, Damir Šehović ostvario obilježja gore navedenog krivičnog djela, Deletić je predložila da osnovni državni tužilac, kao nadležni, protiv Damira Šehovića pokrene krivični postupak zbog navedenog krivičnog djela", zaključuje se u saopštenju Prave Crne Gore, prenosi portal Vijesti.

Juče je lider te stranke, Marko Milačić podnio prijavu protiv vršioca dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića zbog "pozivanja na otpor".