“Popisivači bi morali da dokažu da neko nije htio da da podatke”.

Izvor: Unsplash

Na prethodnom popisu stanovništva 2011. godine, prema informacijama “Vijesti”, nije bilo prijava protiv onih koji nijesu popisani, pa samim tim nije niko ni kažnjen.

Izvor “Vijesti” upoznat sa procesom, kazao je da je teoretski teško sprovesti kaznene odredbe jer bi popisivači morali da dokažu da neko ko živi na toj adresi nije htio da da podatke popisivaču ili da je vidio ostavljeni poziv da se javi popisivaču, ali da to ipak nije uradio, prenose Vijesti.

Zakonom o popisu 2011. godine, bile su predviđene novčane kazne od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori za one koji odbiju da odgovore na pitanja u popisnim obrascima ili daju netačne i nepotpune odgovore. Minimalna zarada je 2011. godine bila je 145 eura.

Zakonom o popisu za ovu godinu, za taj prekršaj predviđene su novčane kazne od 100 do 500 eura. Popis će biti održan od 1. do 15. novembra, iako su zbog nestabilne političke situacije, opoziciona Demokratska partija socijalista (DPS) i Socijaldemokrate (SD) tražile odlaganje. To su tražili i nacionalni savjeti manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, osim srpskog.

Funkcionerka DPS Drita Lola rekla je u emisiji “Iznova” na TV Nova M da je bojkot politička odluka čiji je cilj da se ne prihvati proces koji će biti lažiran.

“Cilj popisa je jasan, a to je da se izvede zaključak da je broj Crnogoraca u manjini i da se na taj način obesmisli postojanje Crne Gore. Ideja je da ne prihvatimo proces koji će unaprijed biti lažiran”, rekla je ona i dodala da se popis dešava u nikad većim društvenim podjelama i sa nikad manje povjerenja u državne institucije.

V. d. predsjednika DPS-a Danijel Živković rekao je ranije da je neophodna kontrola procesa da bi se imalo povjerenje u integritet prikupljenih podataka.

DPS je najavio i da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o popisu.

Predsjednik SD-a Damir Šehović saopštio je juče da njihov zahtjev da se popis odloži nije ozbiljno ni razmatran, a kamoli usvojen, prenose Vijesti.

Zato im, kako je naveo, nije preostalo ništa drugo osim da krenu u bojkot i da pozovu građane da ne učestvuju u ovoj “prevari” iza koje se krije štetna politička agenda sa nesagledivim posljedicama po ovo društvo.