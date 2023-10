To je predložilo Predsjedništvo DPS, još se čeka oglašavanje sa Glavnog odbora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni odbor Demokratske partije socijalista na večerašnjoj sjednici je usvojio odluku o bojkotu predstojećeg popisa, saznaje nezvanično CdM.

Vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković je prije dva dana na konferenciji za novinare upozorio da je cilj održavanja popisa u ovakvim uslovima “etnički inženjering”, govoreći da na to ukazuju i izjave poglavara SPC Porfirija prilikom boravka u Podgorici. Podvukao je i to da BIA kontroliše ovaj proces. Jasno je ukazao da nemamo ambijent u kojem se građani regularno mogu izjansiti na popisu. Poručio je da će Predsjedništvo te stranke Glavnom odboru predložiti bojkot popisa stanovništva, ukoliko danas do kraja dana ne dobiju odgovore od Vlade i drugih institucija na ispostavljene zahtjeve.

DPS je, između ostalog, tražio odlaganje popisa stanovništva, za period od najmanje šest mjeseci, odnosno dok se ne steknu svi formalno-pravni, administrativni i tehničko -bezbjednosni uslovi, za uspješno sprovođenje popisa stanovništva, čiji rezultati ne bi bili osporavani ni u domaćim, ni u međunarodnim krugovima, piše CdM.