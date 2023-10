Ponuda mandatara Milojka Spajića koju je dao koaliciji "Za budućnost Crne Gore" (ZBCG) vezano za formiranje vlade još je prihvatljiva i u daljim pregovorima nećemo tražiti dodatne resore ili dodatne uslove, poručila je poslanica ZBCG Simonida Kordić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kordić je za TVCG istakla da je koalicija "Za Budućnost Crne Gore" od početka stajala na stanovištu - i da se danas toga pridržava - da vlada treba da bude formirana u okvirima većine od 30. avgusta 2020. godine.

"Drago mi je da je i mandatar Milojko Spajić uvidio da je to upravo onaj okvir u kojem se može formirati vlada koja je istinski reformska, koja će omogućiti reforme u pravosuđu i koja će omogućiti sve one procese kojima će se poboljšati ukupan život stanovništva. I što je za ZBCG podjednako važno, kao koaliciji koja je snažno opredjeljena ka ubrzavanju procesu evropskih integracija, da to bude jedna istinska demokratska i reformska vlada koja će odblokirati i proces evropskih integracija", istakla je Kordić.

Kordić je naglasila da ZBCG taj proces dogovora neće opterećivati dodatnim zahtjevima i usložnjavanjem pregovora.

"Mi smo ozbiljni ljudi i kada smo prihvatili jednu ponudu koju je mandatar Spajić dao u ovom procesu pokušaja da se formira vlada, tada smo je prihvatili i danas stojimo na tim pozicijama. Ona je i dalje za nas prihvatljiva i u daljim pregovorima nećemo tražiti dodatne resore ili dodatne uslove", poručila je Kordić.