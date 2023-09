Prema saznanjima Vijesti, na sjednici Izvršnog odbora PES-a razmatrane su još dvije opcije - jedna da se predloži neka vrsta sankcija za Ćinćur i Pejović, a druga da se nastave razgovori s njima, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Dio članova Izvršnog odbora Pokreta Evropa sad (PES) upozorio je preksinoć kolege da bi isključenje iz partije poslanica Radinke Ćinćur i Jevrosime Pejović nanijelo štetu toj stranci i dodatno otežalo formiranje vlade, saznaju nezvanično Vijesti.

Kako Vijesti pišu, taj organ PES-a zaključio je da dvije poslanice treba isključiti zbog nepoštovanja odluke Glavnog odbora (GO) stranke, donesene krajem prošlog mjeseca, da se izvršna vlast napravi bez koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a sa saveznicima Demokratske partije socijalista (DPS).

Izvršni odbor PES-a predložio je Predsjedništvu partije da odluči da li Ćinćur i Pejović treba isključiti.

Vijesti juče od njih dvije nisu mogle da dobiju komentar o odluci Izvršnog odbora i daljim potezima. Bez odgovora su ostala i pitanja upućena PES-u o tome kad će biti zakazana sjednica Predsjedništva na kojoj će se odlučivati o Ćinćur i Pejović, te da li smatraju da bi njihovim eventualnim isključenjem naštetili pregovorima o vladi.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, sjednica još nije zakazana, a neki članovi tog tijela smatraju da su ih kolege iz Izvršnog odbora stavile u nezgodnu poziciju.

Na sjednici Izvršnog odobra PES-a razmatrane su, prema saznanjima Vijesti, još dvije opcije, koje nisu prihvaćene. Jedna je bila da se, shodno Statutu, predloži neka vrsta sankcija za Ćinćur i Pejović, dok je druga bila da se nastave razgovori s poslanicima i da se donese zaključak u kom se ne pominje isključenje.

Prema Statutu PES-a, odluku o isključenju iz članstva donosi lzvršni odbor, dok je Predsjedništvo drugostepeni organ u slučaju žalbe na odluku odbora. Međutim, Predsjedništvo je proljetos isključilo iz stranke Janka Odovića zaobilazeći Izvršni odbor. Vijestima su tada iz PES-a objasnili da Predsjedništvo ima diskreciono pravo da odluči o isključenju.

U Statutu piše da član PES-a može biti isključen iz stranke ako grubo prekrši taj akt, program ili druge akte, ili svojim ponašanjem narušava ugled i imovinu partije.

GO PES-a je krajem avgusta odlučio da prihvati plan mandatara i svog lidera Milojka Spajića da napravi vladu s Demokratama, Socijalističkom narodnom partijom (SNP) i strankama manje brojnih naroda, a bez ZBCG. Za Spajićev naum nisu glasale Ćinćur i Pejović, pa je stoga upitno da li mandatar, pošto su mu podršku uskratile još neke partije, ima većinu za izbor vlasti. On je nakon odluke GO tvrdio da ima podršku 44 poslanika (za izbor vlade neophodan je namjanje 41 glas).

U međuvremenu, Ćinćur i Pejović odbile su da potpišu podršku lideru Demokrata Aleksi Bečiću da bude kandidat za predsjednika parlamenta, pišu Vijesti.

Iz barskog odbora PES-a pozvali su Ćinćur da podrži Spajića, poručujući da, ako nije u mogućnosti da uvaži stavove GO, vrati mandat.

Spajić je u ponedjeljak, nakon sastanka sa šefom države i partijskim kolegom Jakovom Milatovićem, koji se takođe protivi vladi bez ZBCG, izjavio da očekuje da Ćinćur i Pejović na kraju ipak podrže odluke PES-a.

“Uslov njihove podrške je ulazak koalicije ZBCG u vladu... Imali smo intenzivne razgovore s njima. Nadam se da će one potpisati podršku Bečiću, ali i koalicioni sporazum”, poručio je on.

Spajić je mandat za sastav vlade dobio 10. avgusta, a rok da dovrši taj posao ističe mu 8. novembra.