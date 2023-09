Premijer Abazović je kazao da je selidba Specijalnog državnog tužilaštva u staru zgradu Vlade prioritet.

“Njima je Uprava za katastar i imovinu ponudila 40 i nešto jedinica, plus pretkabinete, plus nekoliko sala za sastanke. Njihov zahtjev je veći, iako nemaju toliko službenika, ali nije ništa sporno ni da bude veći taj zahtjev, tako da ćemo neke institucije koje su privremeno preseljene tamo zbog radova koji se vrše u njihovim institucijama, oni će to osloboditi i imati šire kapacitete”, kazao je Abazović na današnjoj sjednici Vlade.