Izvor: MONDO

Budvanske Demokrate poručile su lokalnom DF- u (Demokratski front) da ne poturaju stupidnu tezu da će oni sa DPS-om mijenjati izbornu volju, jer to može uraditi samo neko od odbornika Fronta, navodi se u saopštenju.

“S obzirom na broj neistina, i nijednu čak ni poluistinu u odgovoru DF Budva, moramo kratko još jednomreagovati, čisto zbog građana jer, kao što smo već kazali, vama izgleda pomoći nema", saopšteno je iz OO Demokrata Budva.

Kako navode, Crnogorsku je u vlast uveo Bato Carević, "i to su javno rekli i on i oni, bezbroj puta, tako da teza da smo ih mi instruirali zvuči presmješno".

Što se vaše hrabrosti tiče, kako su kazali iz Demokrata, ona je nadaleko poznata.

"Jedan predsjednik vam je plakao u kabinetu i molio da izađemo i napustimo zgradu opštine, a drugi je očigledno bio na vezi. Vrlo hrabro,nema šta", dodaju iz Demokrata.

DPS više nije, kako su rekli, dovoljno velik smokvin list da njime pokrijete bruku i nepočinstva, prenose Vijesti.

"Ni ne pokušavajte više da podmetnete stupidnu tezu da će neko sa DPS-om da mijenja izbornu volju jer je to moguće jedino ukoliko neko od vaših odbornika glasa za promjenu vlasti sa DPS-om, zato što ste “osvojili” apsolutnu većinu i imate 18. odbornika (ili nemate) u SO Budva. Dakle, većina se ne može promjeniti nikako, osim ukoliko neko od vaših odbornika ne glasa za to. Čista matematika, kolege. Nama pogotovo nemojte spočitavati saradnju sa DPS-om, pa čitav odbornički klub i pola lokalnog odbora DPS-a je slavio izbor Bata Carevića za predsjednika opštine u njegovom hotelu u Grblju", navode u reagovanju.

Kako se ističe “danas i SDT i Novović rade sa DPS-om, mi smo DPS, svi su DPS, osim vas, ali nismo mi na istom papiru sa Zvicerom, Lazovićem, Ojdanićem i Milovićem nego vaš predsjednik naše opštine“.

Ko o čemu, dodali su, DF o poštenju.

"To vam je tradicija postala izgleda, onaj prošli je često znao da svrati na Bajramovicu da se počojka sa Katnićem. Nemamo namjeru da se dalje prepucavamo saopštenjima, evo građanima sve na svjetlo dana pa neka sami zaključe ko je kakav, ko je sa kime šta radio, a mi smo uvjereni da danas veoma jasno vide šta je po srijedi u Budvi. Ono što je ovdje najbitnije jeste da ste javno izrazili spremnost da se izmjerimo na izborima i tu smo saglasni! Držimo vas za javno izrečenu riječ i čekamo da stanete iza iste i predložite skraćenje mandata, a mi se obavezujemo da glasamo za inicijativu iako, kako kažete, imate apsolutnu većinu pa to możete i sami bez problema izglasati. Eto, da vas vidimo", zaključuje se u reagovanju.