"Udruženje pravnika Crne Gore upućuje na član 9 Povelje UN kojom se utvrđuje dozvoljeni broj članova - predstavnika na nivou jedne nacionalne delegacije na plenarnoj sjednici, koji ne može biti veći od pet".

Izvor: Unsplash

Udruženje pravnika traži da se obrazloži zadatak i potreba za dodatnim članovima delegacije Crne Gore na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u Njujorku.

Udruženje pravnika takođe traži da se priloži specifikacija troškova koju će platiti građani.

Vlada je juče usvojila platformu Ministarstva vanjskih poslova (MVP) za učešće delegacije Crne Gore na Generalnoj debati 78. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, koja se održava u Njujorku od 18. do 26. septembra. Informacija ne bi bila neobična da u platformi ne piše da će u Njujork putovati dvije crnogorske delegacije, što je do sada nezabilježen slučaj. Jednu će predvoditi premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, a drugu šef države Jakov Milatović, i one će brojati po deset članova (ukupno 20).

Do sada se prilikom odlazaka na zasjedanje Generalne skupštine UN-a praktikovao sistem rotacije, odnosno da jedne godine zasjedanju prisustvuje predsjednik države, a druge premijer. Prošle godine u Njujorku je bio Abazović, koji je sada i koordinator MVP-a.

"Povodom opravdanih javnih reakcija i negodovanja na strukturu i brojnost crnogorske delegacije opredjeljene da putuje na zasjedanje Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija Udruženje pravnika Crne Gore upućuje na član 9 Povelje UN kojom se utvrđuje dozvoljeni broj članova - predstavnika na nivou jedne nacionalne delegacije na plenarnoj sjednici, koji ne može biti veći od pet, plus ambasador/stalni predstavnik pri UN, bez obzira na broj stanovnika države ili neki drugi kriterijum. Kada je u pitanju dodatan broj članova delegacije koji će putovati uz šefa delegacije, to određuje svaka država ponaosob, u skladu sa sopstvenom politikom i potrebama. Na zahtjev javnosti, ostaje obaveza da se obrazloži zadatak i potrebu za dodatnim članovima i priloži specifikaciju potrošenih javnih sredstava", saopšteno je iz Udruženje pravnika.