Jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da bi mandatar za sastav nove vlade Milojko Spajić bio spreman da se okrene DPS-u ukoliko mu bude falilo poslanika za formiranje Vlade.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Mandić za Srpski telegraf kazao da "ako mandatar ne veruje onima koji su srušili Mila Đukanovića 30. avgusta i u suštini bili njegovi politički očevi, koji su ga izabrali 2020. za ministra, onda on veruje upravo Milu Đukanoviću i njegovim satelitima jer na suprotnoj strani političkog spektra ne postoje neki drugi, osim tih".

Smata da je ubjedljiv poraz DPS-a na parlamentarnim izborima samo potvrdio da je završeno s jednim nedemokratskim, autokratskim i privatnim režimom Mila Đukanovića i da Crna Gora želi naprijed u budućnost, u reforme za bolji život svakog čovjeka, odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala, prenosi RTCG.

"Dosadašnji tok sastavljanja vlade je vrlo neuspješan upravo iz razloga što mandatar Spajić pokušava buduću vladu pokrpiti sa saradnicima DPS i ako mu bude falilo poslanika, da se potpuno okrene DPS. On bi prethodno trebalo pažljivije i bez ikakvih sujeta da sagleda situaciju i shvati da ima vremena da se stvari vrate na početak i da krenemo u nove dogovore", kazao je Mandić.

Tvrdi da Koalicija ZBCG nema ništa sa organizacijom protesta protiv formiranja vlade u crnogorskim gradovima.

"Mi ne organizujemo te proteste i tamo se ne nalaze samo oni koji su glasali za koaliciju ZBCG, nego, koliko vidim, i drugi koji su glasali za PES i stranke koje su podržale Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima", naveo je Mandić.

Kako kaže, ZBCG neće dozvoliti da se volja naroda prekraja.

Mandić je ocijenio da je jasno da predsjednik Crne Gore Jakov Milatović realnije od mandatara sagledava situaciju u kojoj se nalazi Crna Gora nakon izbora 11. juna i potpuno opravdano kritikuje način na koji se pregovara o vladi.

"Slažem se s njegovim stavom da nestaje ona energija koju smo imali nakon Milatovićeve pobede na predsedničkim izborima. On pravilno stoji na stanovištu da nije demokratski gurati od sebe one koji prirodno pripadaju velikoj narodnoj pobjedi, a koji su protiv DPS i njegove prošlosti, despotizma i vladavine jedne familije u zemlji zarobljenih institucija, u kojoj najvažniji ljudi sudstva, tužilaštva, ANB i policije rade za mafiju više nego za svoj narod", naglašava Mandić.

Ponavlja da je neophodno u vladi okupiti one snage koje su podržale Jakova Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora, prenosi RTCG.

"I formirati vlast na istim principima kako smo to uradili u gotovo svim opštinama Crne Gore gde zajednički uspešno vršimo vlast. Valjda je to prirodnije i logičnije nego da mandatar nameće u Vladu one koji su bili na strani Đukanovića na tim i svim drugim izborima", naglašava Mandić.

Mandić ističe da je logično Milatović neće biti presrećan što njegov predsjednik partije vladu predaje u ruke onima koji su bili protiv njega i koji su i 11. juna priželjkivali pravljenje vlade sa DPS-om.

"Dakle, važno je da stvari vratimo u normalu. Ako je pak Spajić odlučio da se odrekne saradnje s onima koji su godinama pljačkali, siromašili i dijelili Crnu Goru, onda smo i mi dužni da preduzmemo korake koji će zaustaviti povratak Mila Đukanovića na vlast", naglašava Mandić i dodaje da Spajić ima vremena da se vrati na početak.

"Da ne srlja nego da se dogovara s onima koji su pobijedili režim Mila Đukanovića i njegovih satelita", kazao je Mandić.