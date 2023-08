Klub odbornika DPS – SD Andrijevica uputio je zahtjev Stanici policije Andrijevica Uprave policije Crne Gore za asistenciju policijskih službenika u nesmetanom održavanju sjednice Skupštine opštine Andrijevica, koja je zakazana za danas u 10 sati.

Oni podsjećaju da 15. jula i 7. avgusta nijesu održane sjednice SO Andrijevica, a sve to, kako navode, usljed činjenice da je grupa građana zauzela skupštinsku salu u terminima planiranim za održavanje sjednice Skupštine, a u cilju „onemogućavanja vršenja odbornika u obavljanju njihove zakonske dužnosti definisane zakonom, Statutom Opštine i Poslovnikom o radu SO Andrijevica“.